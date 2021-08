Pesaro, 22 agosto 2021 - La "prima" di Sergio Mattarella a Pesaro da presidente della Repubblica. E la prima di un Capo dello Stato al Rof. E’ un doppio debutto quello di stasera per Mattarella, invitato dal Comune di Pesaro ad assistere al concerto di chiusura della 42ª edizione del Rof, il Gala Rossini che cala sul palco l’astro della lirica, il tenore Juan Diego Florez, per festeggiare i suoi 25 anni dal debutto al Festival.

C’è Mattarella, piazza blindata Negozi chiusi già alle 16 - Visita di Mattarella, il protocollo non fa sconti

E il presidente ha accettato l’invito. Per lui posto d’onore in prima fila, nel teatro sotto le stelle allestito in piazza del Popolo. Accanto, nel pieno rispetto delle distanze anti Covid, avrà, oltre ad altre autorità, la senatrice Liliana Segre. E sarà una toccata e fuga di poco più di due ore quella di Mattarella in città. Una città che per l’occasione è stata blindata e protetta dal massiccio spiegamento di forze così come previsto dal rigido cerimoniale del Quirinale ogni volta che si sposta un Capo dello Stato.

Il programma della visita

Ma il Mattarella day a Pesaro comincia a Rimini, all’aeroporto “Federico Fellini“ dove atterrerà alle 19.40 con l’aereo presidenziale. Sarà da solo, senza la figlia, spesso presente accanto al padre nelle occasioni pubbliche. Da lì, il corteo presidenziale si metterà in marcia verso Pesaro. Ieri sono stati eseguiti i sopralluoghi lungo il tragitto di 35 chilometri per scegliere il percorso più adatto. Stasera, le strade della Romagna, a quell’ora in particolare, potrebbero essere dense di traffico. Ali di auto e scooter tra i quali la scorta di Mattarella dovrà farsi largo per arrivare velocemente e in massima sicurezza a Pesaro.

Se tutto filerà liscio, secondo la tabella di marcia, il presidente sarà in città alle 20.20 circa. Entrerà nel cortile di Palazzo Ducale e qui troverà il comitato di accoglienza delle autorità locali: l’inquilino del Palazzo, il prefetto Tommaso Ricciardi, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e quello della Provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini.

Poco dopo, si uniranno ai saluti al Presidente anche il presidente della Fondazione Rossini Gianni Letta, il Sovrintendente del Rof Ernesto Palacio, il presidente del Rof e vicesindaco Daniele Vimini, il direttore dell’orchestra sinfonica nazionale della Rai, Michele Spotti e lo stesso Florez.

Poi tutti al proprio posto in piazza, dove accanto a Mattarella, oltre alla Segre, completeranno il parterre di autorità anche il dirigente Rai, nonchè ex sovrintendente del teatro dell’Opera di Roma, Carlo Fuortes, il sovrintendente onorario del Rof, Gianfranco Mariotti, l’assessore alla Cultura della Regione Marche, Giorgia Latini, il Rettore dell’Università di Urbino Giorgio Calcagnini, l’Arcivescovo Piero Coccia. Sempre secondo il cerimoniale, Mattarella prenderà posto per ultimo.

Il concerto

E spazio alla musica. La bacchetta del direttore si alzerà verso il cielo alle 20.30. Primi brani in scaletta, gli inni: il Canto degli Italiani e poi quello europeo. Poi a prendere la scena sarà il tenorissimo Juan Diego Flórez che, festeggerà cantando le sue nozze d’argento col festival che lo ha lanciato e consacrato nel panorama della lirica. Dalla sua voce, Mattarella ascolterà alcune tra le pagine più belle del Cigno pesarese, dalla Cenerentola a Le Comte Ory, da Ermione a Semiramide, passando per Matilde di Shabran, opera nella quale Florez, appena 23enne, interpretò l’impervio ruolo di Corradino.

A fianco di Flórez, oltre alle voci del coro del Teatro Ventidio Basso, ci saranno quelle di Eleonora Buratto, Marina Monzò, Marta Pluda, Pietro Spagnoli, Sergey Romanovsky, Giorgio Caoduro, Jack Swanson, Matteo Roma, Manuel Amati, Nicolò Donini. Finito il concerto (trasmesso su RaiCultura.it), il Capo dello Stato prenderà subito la strada verso Roma.