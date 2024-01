Mattarella apre Pesaro Capitale della Cultura 2024. Ricci: "Giorno storico per noi"

Pesaro, 20 gennaio 2024 – Il fermento per l’arrivo del presidente Sergio Mattarella, oggi in città, è alle stelle. Ottomila cittadini, tra cui 2mila studenti e mille personalità di rilievo, già dalle 8 di questa mattina saranno in fila nei vari ingressi della Vitrifrigo Arena per farsi controllare documento d’identità, prenotazione e prendere, finalmente, posto per godersi lo spettacolo d’esordio dell’anno di Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

All’evento, condotto da Paolo Bonolis, e in diretta Rai (su Raitre dalle 11.30 alle 12 e poi Rainews24.it) parteciperanno anche il ministro Gennaro Sangiuliano, del governatore Francesco Acquaroli; di tanti sindaci tra cui quelli di ex "capitali" come Giorgio Gori di Bergamo, Domenico Bennardi di Matera e Michele Guerra di Parma; artisti tra cui Katia Ricciarelli. Sono 100 i giornalisti accreditati. "Una partecipazione straordinaria – osserva il sindaco Matteo Ricci –. Il presidente Mattarella è nel cuore degli italiani. Sarà una data storica per la città e per tutto il territorio, sia perché darà il via ufficiale a Pesaro 2024, sia perché mai, nella storia delle cerimonie inaugurali della Capitale italiana della Cultura, si era scelta questa modalità. Abbiamo chiesto al presidente della Repubblica di cambiare format, perché volevamo fare un avvio popolare. Abbiamo scelto la Vitrifrigo Arena, ringrazio Aspes per lo sforzo organizzativo, ed è incredibile la partecipazione che si è scatenata attorno a questo evento. Abbiamo scelto il palasport perché ha una grande capienza, ovviamente la presenza del palco non ci ha consentito di aprire tutti settori".

La “cultura della legalità“ sarà protagonista della mattinata. "La legalità è una delle sfide culturali più importanti – continua Ricci –. La dobbiamo portare avanti con le nuove generazioni. La sfida della legalità significa non abbassare la guardia rispetto alle mafie che continuano ad essere presenti in Italia, in forme diverse e non hanno confini territoriali. Significa quindi rinnovare la cultura della legalità, anno dopo anno, coinvolgendo scuole e studenti. E’ un’azione che facciamo da anni, a maggior ragione continueremo in quest’anno straordinario".

Ecco perché spettatori privilegiati saranno oltre 2mila studenti. Mobilità sostenibile? Gli organizzatori hanno deciso di metterla in pratica ottenendo da Adriabus un servizio bus navetta gratuito per i cittadini: questo sarà attivo al mattino per permettere di raggiungere l’Astronave senza congestionare il traffico e di notte, per garantire la sicurezza dei giovani di rientro dal divertimento by night con Rosa Chemical.

Prima parte: apertura dei cancelli dalle 8 alle 10

I cittadini dovranno presentarsi all’ingresso del palasport muniti di tagliando digitale o cartaceo e con il documento d’identità valido, senza non si potrà accedere all’iniziativa. È consigliabile arrivare in loco qualche minuto prima dell’orario di chiusura dei cancelli, per agevolare i controlli e non congestionare gli ingressi.

I protagonisti

Alle 11 Paolo Bonolis lancerà l’intrattenimento musicale. Interverranno il sindaco Matteo Ricci, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il vicesindaco Daniele Vimini, il ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano, la senatrice Liliana Segre (un messaggio), la poetessa Mariangela Gualtieri, il direttore artistico Agostino Riitano. Infine ci sarà il discorso di Mattarella

Seconda parte: dalle 16 gli spettacoli con Gazzè e l’orchestra Casadei

Si riaprono le porte della Vitrifrigo, alle 16, con la programmazione pomeridiana che partirà dal concerto gratuito di Max Gazzè ad entrata libera, fino ad esaurimento posti. Al termine del concerto il pubblico dovrà uscire: all’esterno sarà sempre attiva l’area food. Alle 20 riprenderà la festa con l’orchestra Casadei (apertura dei cancelli alle 19) che si concluderà intorno alle 22.

Terza parte: dalle 23 la festa con Rosa Chemical

Alle 22.30 si riapriranno i cancelli della Vitrifrigo per l’ultima volta con la festa- dj set ‘Once a Year’ e Rosa Chemical, l’unico appuntamento a pagamento della giornata dal costo tra i 15 e i 20 euro. Servizi come guardaroba, bar e food all’esterno, non sono inclusi.

Le regole della giornata

1. Per agevolare i controlli è necessario presentarsi alle porte della Vitrifrigo arena qualche minuto prima dell’apertura dei cancelli, quindi: dalle 8 alle 10; il pomeriggio alle 16; la sera alle 19 e, infine, l’ultima apertura alle 22.30.

2. Per la prima iniziativa della mattina è necessario presentarsi muniti di biglietto e documento d’identità Per l’ultima iniziativa della sera potranno partecipare solo coloro che hanno acquistato il ticket per il party.

3. All’interno del palasport è severamente vietato introdurre zaini; borracce; bottiglie e oggetti in vetro.