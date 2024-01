Mattarella si commosse e la chiamò: "Ora sogno di stringergli la mano"

di Solidea Vitali Rosati

Il presidente della Repubblica che le ha dato un premio è stato Napolitano, ma quello che l’ha chiamata al telefono è stato Sergio Mattarella. La pesarese che ha destato due volte nell’arco di dieci anni l’attenzione del Capo dello Stato è Chicca, al secolo Anna Maria Mencoboni, pluripremiata campionessa italiana di atletica leggera. Questa signora di 56 anni, non vedente e parzialmente sorda, accompagnata dalla figlia 24enne Martina, sabato sarà tra gli 8mila spettatori a sedere sugli spalti della Vitrifrigo Arena, in attesa proprio del suo mito, il presidente Mattarella. "Nutro la speranza di stringergli la mano", rivela.

Perché?

"Perché il suo esempio incarna il senso del dovere. E’ il difensore della res publica di cui parlavano gli antichi romani al servizio della collettività. Mattarella ha dimostrato cosa sia servire lo Stato quando ha accettato il secondo mandato senza risparmiarsi. La sua storia politica è costellata da ideali etici mai disattesi nell’azione concreta".

E’ stato il Presidente in persona a contattarla?

"Sì. Ero in ufficio: arriva una telefonata da uno sconosciuto, ma la perdo perché non potevo rispondere. Poco dopo il tale richiama e si presenta: ’Sono Sergio Mattarella’. I colleghi mi hanno visto impallidire. ’Se è uno scherzo – replicai – è di pessimo gusto’. Lui sorrise ripetendo chi fosse e io, quando ho realizzato che stavo parlando proprio con il capo dello Stato, mi sono messa sull’attenti".

Perché l’ha cercata?

"Dal 2019 cerco la strada per modificare una legge penalizzante per gli atleti che permettono ai non vedenti di disputare i campionati assoluti di atletica leggera. A settembre 2020, per stimolare il Governo, cercai l’aiuto della Presidenza della Repubblica. Spedii quindi una busta con due cose all’interno".

Cosa c’era nel pacco?

"Il libro ’Non siamo normali’ della autrici pesaresi Betta Ferri e Bea Terenzi dove dentro c’è anche la mia biografia, e una mia lettera di quattro pagine".

Che le ha detto Mattarella?

"Lo ricordo come fosse ora. Disse: ’Ho appena finito di leggere la sua lettera. Ho sentito il bisogno di chiamarla direttamente. Lei ha scritto una cosa che per me è fondamentale. Ho letto della sua vita, del suo percorso di studi e del suo sogno non avverato di diventare magistrato antimafia, ma lei ha scritto che ’resta magistrato antimafia dentro’. Mi ha colpito molto: mi raccomando, continui su questa strada, c’è tanto bisogno di italiani come lei. Resti sempre magistrato antimafia dentro’".

Ma lei non lavora in banca?

"Sì mi sono laureata in giurisprudenza e da circa 30 anni mi occupo di garanzie e anche di accesso al credito per le aziende"

Allora perché Mattarella l’ha spronata a rimanere "nell’intimo magistrato antimafia"?

"Ha voluto valorizzare l’attività che svolgo nelle scuole, sulla legalità. Da tanti anni vado tra i ragazzi e cerco di dare significato all’ora di educazione civica trasmettendo l’esperienza italiana del pool antimafia, del sacrificio dei magistrati Falcone e Borsellino, del rispetto delle regole".

Che effetto fanno i suoi discorsi sui ragazzi?

"L’educazione civica deve essere precoce e fatta con sentimento per arrivare ai giovani e non annoiarli. Ai loro occhi sono credibile per i miei risultati sportivi, ma è importante far capire ciò che sta dietro la medaglia d’oro di una gara vinta. Quasi sempre il confronto in classe sulla legalità aiuta a parlare di bullismo, cyberbullismo, inclusione e discriminazione, di rispetto, libertà e responsabilità".

Fa parte della sua storia il fatto di essere stata abbandonata in culla. Che effetto le fanno notizie come quella del neonato gettato nel cassonetto a Torino?

"Almeno a me, la mia mamma naturale ebbe la decenza di abbandonarmi in ospedale, a Urbino. Penso che certe cose non dovrebbero accadere nel 2023: per prevenire bisognerebbe spingere, nelle scuole, l’educazione ai sentimenti e al valore della vita".

A che punto è la sua battaglia per modificare la legge degli atleti guida?

"Grazie all’interessamento del Quirinale, a novembre ho incontrato il ministro allo Sport che mi ha dato una speranza. Anche per questo, sabato, vorrei incontrare il Presidente: semplicemente per ringraziarlo"