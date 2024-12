Matteo fa Ercole: un pesarese campione italiano di Strongman

Pesaro, 18 dicembre 2024 – La forza di fare del bene ce la mette tutta Matteo Cardinali, pesarese di 30 anni, operaio a Petriano, campione italiano di Strongman nella sua categoria (atleti sotto gli 80 chili). Per raccogliere fondi a favore dello Iopra, l’istituto oncologico pesarese, l’uomo tra i più forti d’Italia, tenterà di superare il record italiano provando ad alzare una gigantesca palla di cemento da 165 chili. Qualora dovesse riuscire nell’impresa ragguardevole, ne tenterà un’altra, seduta stante: proverà a battere il record mondiale sollevando un’altra palla da 185 chilogrammi.

Dove e quando? “L’appuntamento per godersi lo spettacolo fuori dall’ordinario – osserva l’assessore Mila Della Dora, presente ieri alla conferenza di presentazione dell’evento patrocinato dal Comune di Pesaro – sarà sabato 21 dicembre nella palestra Pisaurum Body Lab, in strada dei Pioppi 12, dalle 15 alle 18,30”. Accanto a Della Dora c’è Luigi Mazza, allenatore del campione e Luigia Evangelisti, presidentessa dello Iopra, la quale ringrazia per l’attenzione riservata alla sua associazione. “Sarà un “record breaker“ – spiega Mazza –. La performance è impegnativa: dopo un’ora di riscaldamento Matteo Cardinali, verso le 16 tenterà di superare l’attuale record italiano. Si è preparato moltissimo e sono convinto che ce la farà”.

Il campione italiano Cardinali, con Evangelisti (Iopra) e Della Dora. Dietro Mazza

La gara del campionissimo sarà intervallata dai componenti della Midland Marche, la squadra marchigiana di atleti, uomini e donne, di Strongman, sport che mette alla prova la forza fisica e non soltanto con il sollevamento dei pesi. La palla di cemento con cui Cardinali tenterà di battere il record nazionale e quello mondiale, in gergo, è la Atlas stones, dal mito greco di Atlante, il titano obbligato da Zeus a sorreggere il cielo sulle proprie spalle. Ma guardando sui profili social di Cardinali tra le varie prodezze balza all’occhio l’ultima, fatta in Finlandia, quando ha spostato un tir di 12 tonnellate per 20 metri.

“La prova si chiama Truck pull: è stata la prima volta anche per me – osserva Cardinali – ero agganciato al tir con un cavo attaccato alla mia imbracatura da traino”. Tra le sue fan, Cardinali, ha la figlia di 3 anni, Francesca. “E’ vero i bambini rimangono a bocca aperta – sorride Mazza –. Ma diversamente da quanto si possa immaginare il nostro è uno sport in cui, soprattutto, vince la disciplina interiore e, se vogliamo, la forza mentale. E’ uno sport estremo, che ti mette davanti a ostacoli che possono sembrare sovradimensionati alla normalità e non solo. Superare se stessi, affrontando le proprie insicurezze, sono il vero obiettivo”.

Cardinali annuisce: “Lo Strongman, è lo sport che mi ha permesso di instaurare amicizie sincere: anche se si tratta di uno sport individuale – conclude il campionissimo –, posso dire che senza i miei colleghi di squadra, il mio allenatore e altre figure che condividono questo mio percorso, molto probabilmente non sarei arrivato al titolo italiano”. Superare i propri limiti con lo scopo di raccogliere fondi a favore dello Iopra “rende tutto più significativo e importante – sottolinea Mazza –. In pratica grazie alla disponibilità di Massimiliano Scolillo, titolare della palestra dove avverrà il “record breaker“ di Matteo, l’ingresso sarà ad offerta, con una base minima di dieci euro. Al biglietto sarà collegata la possibilità di vincere dei premi. I proventi saranno devoluti allo Iopra”.