Matteo Fabbrizioli scomparso a Pesaro, nuova segnalazione: avvistato a Rimini

Pesaro, 29 maggio 2023 – Continuano le ricerche di Carabinieri e familiari sulla tracce di Matteo Fabbrizioli, 40 anni, la cui scomparsa è stata denunciata venerdì pomeriggio. L'ultimo avvistamento risale a domenica 28 maggio, a Rimini, e tutto fa pensare che si tratti di un allontanamento volontario. Matteo è commercialista e ha un suo studio a Gallo di Petriano, dove vive e dove l’hanno visto per l’ultima volta. Dopo una discussione, probabilmente con un familiare, non è rientrato in casa e ha allarmato parenti e amici spegnendo anche il cellulare.

Il fratello Ramon si è subito rivolto alle forze dell'ordine, diffondendo in contemporanea foto e generalità di Matteo sui social: alto 1.65m, sovrappeso e una leggere difficoltà motoria, capelli corti e brizzolati, un accenno di pizzetto.

Nell’appello venivano indicati anche gli indumenti che presumibilmente aveva addosso al momento della scomparsa, ovvero una maglia scura, un berretto chiaro e un borsello a tracolla.

Grazie a questi dettagli, nella mattinata di sabato 28 maggio è arrivata una prima segnalazione. Matteo è stato ripreso da una telecamera di sicurezza a Montecchio intorno alle 11.30, e poi c’è chi lo ha visto sul bus linea verde nel tratto Pesaro – Borgo Santa Maria, luogo che ha raggiunto alle 14.45 circa.

Da qui si sono perse le sue tracce fino al giorno dopo, quando ha raggiunto Rimini. Qui avrebbe fatto colazione e pranzato, mentre in serata si sarebbe diretto alla stazione dei treni. È stato possibile raggiungerlo anche perché agganciato dalle celle telefoniche, dopo aver riacceso il cellulare. Proseguono intanto le ricerche dei Carabinieri con molta apprensione da parte di amici e familiari. In caso di avvistamenti si prega di contattare subito le forze dell’ordine, oppure il fratello Ramon allo 3490866400. Matteo è apparso in buona salute, e si confida di riuscire a rintracciarlo al più presto.