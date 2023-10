Matteo Fabbroni commissario Giovani

Matteo Fabbroni (foto) è stato nominato Commissario Lega Giovani della provincia di Pesaro e Urbino. Lo dichiara il commissario della Lega Giovani Marche Alberto Mario Rinaldi annunciando dai prossimi giorni la "creazione degli ultimi coordinamenti comunali dei giovani in tutta la provincia, così da essere pronti per le elezioni amministrative ed europee". "Ringrazio il commissario regionale – afferma Fabbroni – con il quale abbiamo aumentato in maniera importante

il numero dei giovani iscritti. L’obiettivo è replicare ciò che abbiamo fatto su Fano in tutta la provincia".