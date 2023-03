Matteo Fagiani morto travolto in autostrada a Pesaro: chi era la vittima

Il tragico incidente in autostrada e la vittima Matteo Fagiani

Pesaro, 29 marzo 2023 – Si chiamava Matteo Fagiani, aveva 42 anni, celibe, operaio. E’ morto nella notte in autostrada centrato da un furgone. Era passata da poco l’1, viaggiava in autostrada, corsia sud alla guida della sua Vw Polo. Forse stava tornando a casa a Cagli. Aveva appena superato il casello di Pesaro sotto una pioggia battente e prima ancora di arrivare alla stazione di servizio Foglia Ovest è andato a tamponare un camion che lo precedeva a velocità più lenta, forse a causa di un colpo di sonno o un malore o a causa della scarsa visibilità dovuta alla pioggia.

Un urto che gli ha fatto perdere il controllo della vettura facendolo andare di traverso sulla carreggiata. Proprio in quel momento, è sopraggiunto un furgonte Mercedes Springer il cui conducente non ha potuto evitare l’impatto con la vettura facendola capovolgere. L’urto particolarmente violento ha ucciso sul colpo il conducente ed ha fatto volare via un pezzo di motore dal vano della vettura proiettandolo nella corsia nord dell’autostrada.

Proprio in quel momento stava sopraggiungendo una Fiat Punto con tre persone a bordo del Molise che non è riuscita ad evitare l’ostacolo centrandolo in pieno tanto da ribaltarsi. Usciti miracolosamente illesi i tre occupanti. Di lì a poco sono arrivati i soccorritori, 118 e vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo ormai senza vita del 42enne cagliese. L’autostrada è rimasta chiusa per consentire la rimozione dei feriti, della salma e dei mezzi coinvolti.

Gli accertamenti di legge sono stati svolti dagli agenti della polizia autostradale che hanno ricostruito le fasi dell’incidente cercando di appurare se ci fossero stati segni di frenata sull’asfalto prima dell’impatto col camion. Sembra proprio che a terra, forse anche per la pioggia, non sia stata riscontrata nessuna frenata. Feriti lievemente sia il conducente del furgone che ha centrato la vettura del 42enne che i tre occupanti la Punto in viaggio sulla corsia nord che si sono visti arrivare addosso una parte del motore. Sono stati i vigili del fuoco a mettere in sicurezza in mezzi per la loro rimozione con riapertura regolare dell’autostrada