Matteo Hallissey parlerà di giovani e vita pubblica

Oggi alle ore 15,30 alla Sala Incisori del Collegio Raffaello il Movimento Giovanile “Noi Ci Siamo“ ospiterà in un incontro aperto a tutti Matteo Hallissey (foto), presidente di +Europa e Radicali, che dialogherà con Matteo Palma e Alice Amadori. Giovane protagonista del panorama politico italiano, impegnato nella promozione della partecipazione attiva tra le nuove generazioni, porterà confronto, ascolto e ispirazione per ragazze e ragazzi interessati a contribuire in modo consapevole alla vita pubblica del proprio territorio.

* * *

· MOSTRA

Lunedì alle ore 15 a palazzo Battiferri (via Saffi 42) si terrà l’inaugurazione della mostra “Studenti in Feluca“, un racconto di testi e immagini sulla goliardia nell’Università di Urbino. La mostra, organizzata dal Maximus Ordo Torricinorum in collaborazione con l’Ateneo, raccoglie testimonianze fotografiche dall’epoca del GUF (gruppo universitario fascita), reperite in Archivio di Stato, fino agli anni più recenti, grazie anche a tanti prestatori privati, ripercorrendo la storia dei gruppi goliardici succedutisi nella città ducale. L’esposizione resterà visibile fino al 30 maggio.

* * *

· ATENEO, “SERVIZI VERDI“

Sono partiti i percorsi formativi gratuiti nell’ambito del progetto “Servizi per eventi verdi“, promossi dall’Ateneo. Il 13 maggio partirà un ciclo di 60 ore, dal titolo Attività culturali e sostenibilità. Percorsi interdisciplinari per una gestione e fruizione sostenibile del patrimonio culturale, per formare professionisti capaci di ridurre l’impronta ecologica nella gestione degli eventi. Al termine verrà rilasciato un attestato.