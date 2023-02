C’è un altro caso, ancora da definire in senso giudiziario, a carico di un altro hater del sindaco Matteo Ricci. Stavolta l’imputato è Massimo Rocchi, un pensionato pesarese, anche lui accusato di aver diffamato Ricci, anche su Facebook, con frasi come "...lo vedrei bene per i prossimi cinque anni a Villa Fastiggi per procurata epidemia" oppure "non ti fai schifo guardandoti allo specchio?" o anche "Matteo l’untore".

Tutti attacchi social scagliati per via della campagna "no panico" che Ricci aveva lanciato per poi ritirarla subito non appena il Covid era esploso. Ma ormai l’aggressione via web era dilagata e aveva raggiunto il culmine, con un foglio disegnato con pistola e bossoli, lasciato nella cassetta delle lettere del sindaco. A quel punto Ricci decise di passare alle carte bollate contro gli odiatori, tra cui anche Rocchi. Prossima udienza il 13 giugno. Ricci ha promesso di esserci. Rocchi insiste sulla propria innocenza e non ha alcuna intenzione di fare offerte che potrebbero, come era stato ventilato nel caso di Montagnoli, portare alla remissione della querela.