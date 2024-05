Matteo Milli “tra arte e spada“ torna all’amore per il fumetto

Se è tenuta al teatro G. Perugini di Apecchio la prima presentazione del fumetto storico “La Ballata - Tra Arte e Spada“ di Matteo Milli. Dopo mostre, estemporanee e premi (tra cui 4° ex aequo alla Biennale d’Arte - Città di Castello 2023) con i suoi quadri in acrilico, l’autore è tornato al fumetto con alcune schegge su Michelangelo Merisi (il “Caravaggio“) e i Marchesi Bourbon del Monte, famiglia feudale toscana. Tra i personaggi del Casato spicca il cardinale Francesco Maria, a Roma tra i protettori di Caravaggio. Alla presentazione ha partecipato Gianfranco Bellini, appassionato ed esperto della Nona Arte. "Voglio ringraziare – dice Milli – il Comune di Apecchio per l’evento all’interno di Pesaro 2024, i rievocatori “Lupi di ventura“ che hanno preparato il video di presentazione del libro e quanti hanno voluto essere presenti all’evento". Seguiranno altre presentazioni in altri Comuni delle Marche e dell’Umbria. am. pi.