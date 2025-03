Matteo non decolla nel sondaggio: i risultati chiusi in un cassetto

C’è un sondaggio che da settimane è chiuso in qualche cassetto del Pd. E’ stato commissionato alla Sigma consulting, l’istituto di ricerca pesarese spesso utilizzato dal centrosinistra nelle varie tornate elettorali, dalle comunali alle politiche, fino alle europee. I quesiti riguardano da un lato proprio tematiche europee, ma poi si scende giù giù fino alle Marche e dunque alle elezioni regionali.

L’obiettivo era testare il livello di gradimento dei candidati presidenti, non solo quelli che probabilmente lo saranno veramente, cioè il governtore uscente Francesco Acquaroli e lo sfidante Matteo Ricci, ma anche nomi alernativi come (per il centrodestra) il deputato leghista Mirco Carloni e il commissario alla ricostruzione Guido Castelli.

Sta di fatto che i risultati del sondaggio non sono stati diffusi, probabilmente perché non in linea con gli auspici di chi l’ha commissionato: il centrodestra sarebbe ancora avanti, più o meno nella stessa misura ‘certificata’ recentemente da un sondaggio voluto da Fratelli d’Italia.