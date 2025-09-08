Matteo Ricci. I "Comizi d’Amore" per aiutare le Marche

Si presenta con una grande valigia, di quelle antiche appoggiate sul selciato di piazzale Collenuccio a Pesaro, Matteo Ricci lo sfidante della coalizione di centrosinistra a Francesco Acquaroli. "Una grande borsa dove ho messo dentro tutte le cose che ho visto e che ho sentito parlando in lungo e in largo con la gente della Regione". Quindi la grande valigia per parlare di se stesso e della sua famiglia, con il nonno emigrante in Belgio.

Parte da Pesaro un altro tour dell’europarlamentare che prende spunto da una viaggio fatto da Pier Paolo Pasolini sull’amore. Ma sgombera, Ricci, subito il campo da equivoci. "Io non parlo dell’amore di Pasolini, io parlo dell’amore per questa terra, che merita di uscire dalla mediocrità, una regione che va rilanciata, una regione che soffre di una sanità che non funziona e che vede aumentare la mobilità passiva verso l’Emilia Romagna e la Lombardia proprio nel nord della regione".

Quindi un tema che a Ricci è molto caro e cioè l’arretramento della ferrovia "che poteva poi coinvolgere tutta la regione ma i soldi già stanziati per circa 2 miliardi sono stati tolti e messi per il ponte di Messina". Un Ricci che chiede un cambio di marcia per le Marche "perché siamo una regione che non conosce nessuno", dice.

"Comizi d’amore per le Marche", è partito ieri pomeriggio poco dopo le 18, dopodiché in serata il candidato alla presidenza della Regione è andato a Corinaldo per la seconda tappa del tour. Una piazza con oltre un centinaio di persone quella di ieri a Pesaro ed accanto a Ricci diversi candidati del centrosinistra ed anche il sindaco della città Andrea Biancani che ha parlato della città dimenticata da palazzo Raffaello, degli impegni non mantenuti "mentre si stanno facendo marchette elettorali in altre aree della Regione".

Ad ascoltare il candidato Ricci anche l’ex governatore delle Marche Luca Ceriscioli, quindi i consiglieri uscenti Micaela Vitri, Marta Ruggeri dei 5 Stelle, Renato Claudio Minardi. Accanto aveva anche il suo braccio destro in Comune, Daniele Vimini, assessore alla Cultura ed anche lui candidato per un posto nel parlamentino regionale.

I temi riportati alla ribalta da Ricci vanno a toccare, oltre la sanità, anche il problema del lavoro sottopagato e quindi il tema delle imprese "perché questa è una regione che merita di più e torniamo sulle piazze dove un comizio diventa un atto d’amore per ogni comune e per ogni cittadino marchigiano". Prima di iniziare con i comizi e le dichiarazioni, una poesia sul mare del poeta pesarese Gianni d’Elia, recitata da Elena Avanzi. Alle 21 a Corinaldo, in piazza Rinascimento, con accanto la consigliera Giorgia Fabri, una ouverture musicale con arpa celtica a cura di Federica Tomassini.

m.g.