Matteo Ricci: "Per gli studenti libri e trasporti gratis"

Il saluto agli studenti, perché oggi riaprono le scuole di ogni ordine e grado, Matteo Ricci – candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra – lo ha fatto ieri nel piazzale davanti ad una delle scuole più antiche della città: il liceo classico Mamiani. Un piazzale che sta diventando più noto per i bivacchi e le scazzottate tra gruppi di giovani. Un tasto quello del disagio giovanile di cui Ricci ha comunque parlato.

Il saluto lo ha fatto partendo dal costo della vita "per cui vogliamo libri gratis per gli studenti ed anche trasporti gratis, sia per chi deve prendere il pullman oppure il treno. E questa non è una utopia perché è già in vigore in altre due regioni come l’Emilia Romagna e la Campania", ha detto Ricci. Che parlando dei giovani ha poi anche affrontato il tema delle università classiste, con rette da 19mila euro l’anno, "come è il caso della Link (una sede ora anche a Fano, ndr) che sono dei diplomifici. Io sono per il merito e per la scuola pubblica che faccia crescere le nuove generazioni. Tutti i ragazzi che incontro hanno i piedi ben saldi in terra, ma anche la testa che guarda al mondo e che ci chiedono di intervenire sul cambiamento climatico che corre veloce".

Ricci parte facendo gli auguri agli studenti per avere una classe futura più fiduciosa sul proprio avvenire, ma poi devia sulle grandi tematiche del momento come la “flotta“ in navigazione verso Gaza "perché una delle prima cose che faremo quando saremo al governo della regione, sarà chiedere uno stato per il popolo palestinese. Ed un’altra cosa che faremo sarà quella di rafforzare il gemellaggio con la città Rafah in Palestina perché i giovani vedono questa battaglia come un segno di grande civiltà". E tornando a parlare al popolo dei giovani, il candidato del centrosinistra rilancia anche il tema della saluta mentale tra gli adoscelenti "perché un giovane su 7 ha problemi; rilanceremo il ruolo degli psicologici sia di comunità che all’interno della scuole: un tema che non va sottovalutato".

Quindi è uscito dall’aula della scuola, per usare una metafora sulle prossime elezioni. Ricci ha citato un monologo di Al Pacino dove l’attore fa l’allenatore "ed invita tutti i giocatori dopo un primo tempo non proprio brillante, a conquistare centimetro dopo un centimetro perché poi la somma ci porterà alle meta". Non solo, ha invitato tutti – davanti a lui una cinquantina di persone – a farsi parte attiva "non leggendo solo i post su Facebook ma anche scrivendo e parlando con i vicini perché noi vogliamo far uscire questa regione dal grigiore".