"Matteo, spero di tornare con te presidente"

"Matteo spero di tornare nelle Marche tra pochi giorni con te presidente della Regione". La segreteria nazionale del Pd Elly Schlein ieri pomeriggio a Fano ha chiuso il comizio elettorale in piazza Amiani, a fianco del candidato presidente dell’Alleanza del Cambiamento Matteo Ricci e del candidato consigliere Renato Claudio Minardi, lanciando un appello al voto: "Queste elezioni saranno un testa a testa fino all’ultimo e l’esito sarà deciso da quante persone andranno a votare. Solo attraverso il vostro impegno di queste ore e il passaparola potremo vincere".

Prima dell’appello, in una piazza Amiani affollata, la segretaria Schlein ha toccato un altro dei temi cari alla sinistra: il riconoscimento dello Stato di Palestina. "Chiediamo come hanno fatto Regno Unito, Francia, Canada, Australia, e perfino San Marino – ha detto l’esponente del maggior partito di opposizione – il riconoscimento dell’autorità nazionale palestinese".

Non poteva mancare poi il riferimento "alla sanità pubblica per tutti" e la difesa dell’università pubblica "che nelle Marche ha subìto tagli per 10 milioni di euro mentre il centrodestra preparava una autostrada per l’università privata, Link University".

Il candidato Ricci non ha mancato di attaccare il suo avversario "perchè non è all’altezza del ruolo che ricopre. Se dopo 5 anni di governo – ha ripetuto – si deve nascondere dietro la Meloni, è ora che vada a casa".

E sull’esito delle elezioni, il candidato Dem ha aggiunto: "Gli avversari hanno una paura che fa novanta perchè abbiamo dimostrato una grande capacità di coinvolgimento nonostante la sproporzione pazzesca di questa campagna elettorale con il centrodestra che ha messo in campo tutto il governo nazionale, regionale e delle città".

Anna Marchetti