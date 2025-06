Matteo Tambone e la trattativa con la Vuelle: sogno o realtà?

Matteo Tambone è uno dei quei giocatori che ha lasciato il segno tra i tifosi della Vuelle. Presenza fisica in campo, grinta ed anche buon tiro dalla distanza: quasi una ‘fotocopia’ del play guardia che ha disegnato Leka qualche giorno fa proprio sul Carlino. Ma la trattativa per Tambone è un sogno di inizio estate o si può davvero arrivare in fondo?

La risposta certa può arrivare solamente dal diretto interessato, cioè proprio da Tambone. Dalla cornetta del telefono del giocatore arrivano i pianti dei due freschi gemellini: "Mi prende in un momento un po’ difficile, perché sono qui con i due gemelli...", dice Tambone.

Ok, ma questa storia che è in trattativa con la Vuelle a che punto è?

"Diciamo che stiamo parlando ma per il momento non c’è nulla di ufficiale, nulla ancora nero su bianco".

I tifosi l’attendono a braccia aperte...

"Ma io ho sempre detto che ritengo Pesaro la mia seconda casa. Mi sono trovato molto bene ed anche mia moglie – giocatrice di basket di Ancona,ndr – si è trovata bene".

Vero che doveva arrivare prima dell’inizio del play-in della Vuelle?

"Sì è vero, ma la Dinamo non mi ha lasciato libero. A due giorni dalla chiusura delle liste per i trasferimenti ha bloccato l’operazione e quindi il mio trasferimento alla Vuelle".

Qualcuno ha sostenuto che l’affare non si è fatto per una questione di soldi. Vero?

"Assolutamente no. Il problema non è stato quello ma il fatto che la Dinamo ha deciso di non liberare il mio cartellino. Comunque, ripeto, c’è una trattativa in piedi con Pesaro, ma ancora di ufficiale non c’è nulla".

Chiaro che se dovesse arrivare Tambone e tenendo conto che il campionato di A2 è molto lungo ed anche difficile, il ruolo di play a questo punto sarebbe coperto con con il play guardia in arrivo da Sassari ed anche un americano come vuole Leka. Nel ruolo di guardia il duo Maretto-Bertini e quindi resterebbe da sistemare quello dei lunghi tenendo conto che Leka cerca un pivot che sappia giocare anche da ala grande, per andare a coprire un settore "dove eravamo da retrocessione perché nella classifica dei rimbalzi eravamo terz’ultimi", diceva il coach.

Ora il problema non è tanto in ’entrata’ e cioè un Tambone che arriva, visto che il giocatore è molto chiaro e cioè non storce il naso pensando a Pesaro, quanto quello in uscita.

E si intende, il primo fra tutti, il futuro di Matteo Imbrò, il play guardia, uno dei primi ad essere stato ingaggiato la scorsa stagione, battezzato come giocare vincente, e pagato anche molti soldi: uno dei contratti più pesanti sul tavolo della società. E pare di capire che l’arrivo di Tambone sia condizionato proprio dal futuro di Imbrò. Più chiari ancora? Se Leka punta i piedi sulla vicenda del giocatore sotto contratto a Sassari è possibile che comunque questo affare possa possa venire ufficializzato anche prima di una nuova collocazione di Imbrò. Perché la strada è lunga, ed il campionato parte nella seconda metà di settembre.

