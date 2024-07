Matteo Tambone ha sposato la sua Margherita. La festa dei due cestisti al Symposium di Cartoceto

Ha coronato il suo sogno d’amore in provincia di Pesaro Matteo Tambone, ultimo capitano della Vuelle, con cui ha giocato per quattro stagioni prima di passare a Sassari. "Tambo", che si è unito in matrimonio con la cestista anconetana Margherita Mataloni, ha scelto per la sua festa il Symposium di Cartoceto. Fra gli invitati alcuni ex biancorossi, tra cui Visconti ed anche la mascotte del club, l’Ape Andrea. C’era anche Simone Zanotti, suo ex compagno alla Carpegna Prosciutto per due stagioni, e che proprio quest’anno tornerà a giocare con i colori biancorossi.