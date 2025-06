Matteo Tambone verso il ritorno a Pesaro: trattative in corso con la Vuelle

Ha sollevato un’ondata di commenti positivi fra i tifosi della Vuelle la notizia che Matteo Tambone starebbe trattando il suo ritorno a Pesaro. In realtà, pare che un tentativo di rimettersi insieme fra le due parti fosse già stato fatto prima che iniziassero i play-in, ma poi i tempi erano troppo stretti e l’ipotesi era tramontata. Adesso invece che la cosa non ha scadenze potrebbe arrivare la fumata bianca. L’ex capitano della Carpegna Prosciutto, dopo un solo anno a Sassari, ha espresso il desiderio di rientrare nelle Marche per ragioni familiari e questo dovrebbe facilitarlo per poter uscire dall’accordo triennale che aveva siglato con la Dinamo. Anche se la sua avventura quadriennale a Pesaro era terminata con tanta amarezza, ovvero con la retrocessione avvenuta nella primavera 2024, il ricordo di ciò che ’Tambo’ ha dato in maglia biancorossa non è stato dimenticato dal pubblico pesarese. E certe volte i giocatori si rimpiangono un po’ di più quando se ne vanno e i raffronti sorgono in maniera naturale. La questione che un po’ tutti si stanno ponendo, dopo che l’indiscrezione è diventata di pubblico dominio, è con quali forze economiche la Vuelle potrà soddisfare le eventuali richieste di Tambone, soprattutto avendo appena perso il main-sponsor e con la vicenda di Casa Vuelle ancora da risolvere. Però, dato che è lo stesso Tambone che vuol tornare alla base magari potrà venire incontro alla società, ma si tratta comunque di un giocatore di livello superiore rispetto al campionato di A2. La strada più logica sarebbe recuperare l’ingaggio di Imbrò, che gioca nello stesso reparto.

Intanto, anche se a passi lenti, si muove il mercato dell’A2 e parte anche il valzer delle panchine. Com’era nell’aria da qualche settimana, si è chiuso il rapporto fra Verona e Alessandro Ramagli: la Scaligera e il coach toscano hanno risolto consensualmente l’accordo. Ramagli sedeva sulla panchina veronese dal febbraio 2021, con una promozione in Serie A nel 2022 ed aveva già guidato i gialloblu per tre stagioni, dal 2012 al 2015 (1 Coppa Italia di A2); con 286 partite ufficiali è il tecnico con più presenze nella storia della Scaligera Basket. Si vocifera che possa andare a Livorno, città di cui è originario, che si è salvata per il rotto della cuffia nei playout. Arriva invece da Brindisi la notizia ufficiale dell’ingaggio per la prossima stagione di Zach Copeland, guardia americana classe ‘97, 1.93, che in questa stagione ha giocato a Napoli, in serie A, ed in seguito a Verona. Nel 2022/23 lo stesso giocatore aveva ottenuto la promozione nel massimo campionato con Pistoia. La Valtur potrebbe perdere invece il talento Calzavara, corteggiato da Udine, che dopo la promozione può offrirgli la ribalta più importante.

Elisabetta Ferri