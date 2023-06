Mattia modello al Fashion Week

C’era anche un po’ di Pesaro alla Milano Fashion Week Uomo, l’evento organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana che ha visto sfilare le collezioni PrimaveraEstate 2024 dal 16 al 20 giugno. Tra i modelli anche Mattia Morganti, 21 anni di Pesaro, sceso in passerella con le creazioni firmate Simon Cracker, brand inclusivo, anticonvenzionale e rispettoso dell’ambiente.

"È stata un’esperienza bellissima – racconta Mattia –. La mia ragazza, Vanessa Brunacci, supporta il brand da sempre e ha aiutato lo stilista ad organizzare i casting. Mi ha proposto per sfilare e a loro sono piaciuto, quindi ho avuto la fortuna di poter partecipare al progetto. L’idea è che non ci sono paletti: puoi essere ciò che vuoi, ti lasciano essere te stesso al massimo".

Il programma della Milano Fashion Week della scorsa settimana prevedeva la sfilata di Simon Cracker in apertura alle ore 10, apparsa anche in diretta sui maxi schermi in piazza Duomo. Il fondatore del brand Simone Botte, assieme al suo braccio destro Filippo Leone Maria Biraghi, ha iniziato a creare circa 13 anni fa, partendo dalla sua Romagna alla ricerca di tessuti di scarto che potessero avere una nuova vita, realizzando solo pezzi unici.

"Simone è il pioniere dell’upcycling (processo di trasformazione di materiali per migliorarne la qualità, ndr) in Italia – spiega Vanessa Brunacci – e in questa collezione porta una forma di protesta: tutto sembra bellissimo, ma nella realtà le difficoltà sono sconfinate. L’arte viene portata in passerella da persone comuni, chiunque abbia qualcosa da dire. Il suo nome richiama il suono di qualcosa che si rompe con un “crack“, descrivendo la sua esigenza di lanciare messaggi che colpiscano".

L’inclusività e la sostenibilità sono al centro della collezione “Vivere in teoria“, dedicata agli alluvionati dell’Emilia Romagna. Mattia Morganti si dice già pronto a salire di nuovo in passerella, con l’obiettivo di coinvolgere anche altri ragazzi pesaresi. "Sicuramente ci saranno altre occasioni per sfilare, e sto già pesando a come portare Pesaro con me. Magari con un orecchino a forma di pizza Rossini, o qualcosa che evochi la mia amata città. Il messaggio è che chiunque può farcela a salire su quei palchi, è anche un inno alla body positivity: chiunque può essere modello con le proprie diversità speciali".

Lucia Arduini