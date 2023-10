Mattia, morto a 19 anni: ipotesi colpo di sonno alla guida

Urbania (Pesaro e Urbino), 23 ottobre 2023 – Mattia Tancini aveva 19 anni. Amava il calcio, aveva giocato nelle giovanili dell’Urbania, ma adesso aiutava il padre Edoardo nel suo lavoro di muratore.

All’alba di ieri mattina, mentre stava rientrando a casa con il suo Doblò, ha perso il controllo dell’auto, finendo contro un albero sul ciglio della strada. Non c’è stato nulla da fare. Nulla è rimasto nemmeno di quell’auto che appare quasi polverizzata dallo schianto. Nulla è rimasto dei sogni di un ragazzo di cui tutti ricordano soprattutto il sorriso e la gioia di stare al mondo.

Lo schianto è avvenuto ieri mattina, intorno alle 3.30. Mattia stava rientrando a casa, mancava davvero poco. Ma a un certo punto, lungo la Statale 745 che da Fermignano porta a Urbania, poco prima del centro abitato, nei pressi del cimitero tra la rotatoria e il semaforo, ha perso il controllo del suo Doblò, finendo fuori strada.

Con lui non c’era nessuno, né altre auto sopraggiungevano lungo la strada. Non si sa quale sia stato il motivo per il quale Mattia ha perso il controllo del mezzo, ma in base ai rilievi dei carabinieri non risultano segni di frenata sull’asfalto. L’ipotesi più probabile sembra quella di un colpo di sonno. L’auto è finita contro un albero al bordo della carreggiata, disintegrandosi e capovolgendosi per la violenza dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra che ha estratto dall’abitacolo sbriciolato il corpo senza vita di Mattia. La strada è rimasta chiusa per circa tre ore.

Questo è stato il tragico risveglio di una intera comunità che in queste ore non si capacita della crudeltà con cui il destino si sia abbattuto contro una famiglia stimata e benvoluta da tutti: mamma Samantha, babbo Edoardo e il fratello maggiore Alessandro, che come Mattia condivide la passione per il calcio, e gioca in prima categoria nel Peglio.

Proprio dall’ambiente calcistico arrivano i ricordi più struggenti: "Ho allenato Mattia nel settore giovanile dell’Urbania, ormai qualche anno fa - dice Francesco Cantarini senza riuscire a trattenere le lacrime -: di lui ricordo il sorriso splendido. Una persona solare, gioiosa, ma anche un valido giocatore, che sapeva farsi volere bene per quel suo modo di essere. Mi stringo alla sua famiglia, ringraziandola per avermi fatto conoscere un ragazzo con una gioia di vivere così straripante. Mancherà moltissimo a tutti noi".

Anche il sindaco di Urbania, Marco Ciccolini, esprime lo choc di una intera comunità: "E’ una ferita enorme per Urbania e per la comunità tutta - dice -: conosco la famiglia, tutte persone brave e per bene, alle quali in queste ore ci stringiamo con profondo affetto". Il funerale di Mattia si svolgerà oggi alle 14.30 nella Cattedrale di Urbania.