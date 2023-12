"Mattia ora andrebbe felice all’Università"

Era esattamente la sera di 5 anni fa quando Mattia Orlandi, 15enne, è uscito di casa allegro, con l’entusiasmo tipico dell’adolescenza, perché sarebbe andato con gli amici al concerto di Sfera Ebbasta. Mai e poi mai, Paola e Giuseppe, i suoi genitori, potevano immaginare che quello sarebbe stato l’ultimo sorriso che avrebbero visto del loro ragazzo, rimasto vittima nella strage della ‘Lanterna Azzurra’.

Paola, Giuseppe, siamo al quinto anniversario della tragedia che ha cambiato per sempre la vostra vita.

"Un pezzo di noi, il più importante, è morto allora, se n’è andato con Mattia, il nostro unico, meraviglioso, figlio. Da quel momento desideriamo soprattutto due cose: giustizia per quello che è successo e che certe disgrazie non accadano più".

Parlando di giustizia, dopo il processo nei confronti dei componenti della ‘banda dello spray’, che ha portato alla condanna di 7 persone con pene fino a 12 anni di carcere, adesso è in corso il processo contro i membri della commissione di vigilanza, tra cui l’ex sindaco, che rilasciò la licenza di pubblico spettacolo a quel locale accatastato come deposito agricolo. Cosa ci dite?

"Che questo secondo processo è ancora più importante, perché è vero che spruzzando la sostanza urticante per commettere furti la banda dello spray ha causato il caos nel locale; ma è soprattutto vero che quella sera alla ‘Lanterna Azzurra’ non doveva esserci nessuno, perché quell’immobile era accatastato come deposito agricolo e non aveva l’agibilità".

Voi state seguendo le fasi di questo secondo e a parer vostro più importante processo? "Certo, siamo lì, con il nostro Mattia sempre nei pensieri e nel cuore".

Come stanno evolvendo le cose? "Purtroppo in una delle ultime sedute sono state fatte delle supposizioni inaccettabili". Cioè?

"Un perito degli indagati si è permesso di dichiarare che è stata una fortuna che le balaustre (quelle nel cui crollo sono morte 6 persone, cinque adolescenti, tra cui Mattia e una mamma di 39 anni, ndr) abbia ceduto, altrimenti ci potevano essere ancora più vittime. Un’affermazione che ci ha indignati profondamente. Come si permettono di fare certe dichiarazioni? Se Matty e gli altri fossero rimasti in piedi avrebbero potuto continuare a respirare. La verità e che quelle balaustre non erano a norma e che quella rampa era stata progettata per il carico e scarico merci da quel deposito agricolo, perché non dimentichiamo che l’immobile era accatastato come tale".

Cos’altro vi sentite di aggiungere al riguardo?

"Che con le regole sulla sicurezza non si scherza, perché ne va della vita delle persone e, in questo caso di una mamma e 5 giovanissimi, fra i quali nostro figlio".

Mattia oggi avrebbe avuto 20 anni, che giovane sarebbe stato?

"Già. E’ nato il 4 novembre del 2003 e senza quell’assurda tragedia, avrebbe compiuto 20 anni poco più di un mese fa. Che dire. Era educato, rispettoso, generoso, bravo a scuola (frequentava il secondo anno dell’Itis di Fabriano, ndr) e coltivava con entusiasmo le sue tante amicizie e la passione per il calcio che lo ha portato a giocare nelle giovanili a Pergola e a Sassoferrato e a tifare Sampdoria. Probabilmente adesso sarebbe all’università, immaginiamo per studiare informatica, un altro suo pallino. Quello che è certo è che ci manca tantissimo è che è impossibile accettare che lui e altri 4 adolescenti e una giovane mamma non ci siano più per colpa della negligenza di qualcuno".

Sandro Franceschetti