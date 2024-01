Mattinata da brividi per 50 tuffatori. E a Sassonia spunta anche il sindaco

Immancabile, anche il tuffo di Capodanno a Sassonia, dinanzi la spiaggia di Bagni Carlo, che quest’anno ha visto la partecipazione in aumento.

"Ci siamo tuffati in 50 – racconta uno degli organizzatori, Matteo Renna, dell’associazione Caimani nuoto in acque libere – e tra i partecipanti c’erano persone di età compresa tra i 10 e i gli ultra 70 anni. La temperatura dell’acqua era sui 10 gradi, ma è stato molto piacevole e soprattutto propiziatorio. E’ un appuntamento cui teniamo molto e che registra ogni anno nuove adesioni, tra gli appassionati del mare e gli sportivi, ma anche tra chi vuole festeggiare il nuovo anno in modo diverso e originale". L’evento ha preso il via alle 11,30 di ieri, davanti a tantissimi curiosi, che hanno incoraggiato e applaudito nuotatori. Presente anche il sindaco, Massimo Seri, con i rappresentanti del sodalizio "Fano corre". Il primo cittadino ha poi percorso, seguendoli sul lungomare del Lisippo, i presenti che si sono poi allenati in vista delle prossime maratone.

Marco D’Errico