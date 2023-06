Maturità 2023, rivoluzione negli Istituti professionali a Pesaro

Pesaro, 21 giugno 2023 - Nella maturità 2023 c’è una novità che rivoluziona la seconda prova scritta per gli Istituti professionali di nuovo ordinamento. In pratica già dal secondo scritto, l’esame non seguirà una traccia nazionale, ma proseguirà con un percorso tarato dalle commissioni in base al percorso didattico svolto in classe durante l’anno. Oggi infatti il Ministero, per la prima volta, ha dato il via alla nuova procedura pubblicando, già alle 8.30, la chiave per aprire il plico ministeriale messo a disposizione delle commissioni d’esame. In questi indirizzi l’elaborazione delle tracce del secondo scritto sarà effettuata dai docenti degli insegnamenti di indirizzo. Nello svolgimento dell’esame, la commissione terrà conto delle informazioni contenute nel “curriculum dello studente”.

Si tratta di un tipo di esame sartoriale perché ritaglia su misura il grado di approfondimento raggiunto effettivamente e non secondo una visione generale di scala nazionale. L’intento della riforma è stato quello di valorizzare vocazioni e competenze specifiche tecnico pratiche conquistate dagli studenti che svolgono l’indirizzo professionale e che in un esame teorico non verrebbero invece promosse. Siamo andati in due Istituti professionali di Pesaro a chiedere cosa ne pensano i maturandi, quali l’Agrario Cecchi e il Benelli.