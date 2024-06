Maturità al sicuro a Pesaro: la Polizia di Stato contrasta le fake news sull’esame

Pesaro, 19 giugno 2024 – Quasi 1 maturando pesarese su 4 pensa di poter tenere con sé lo smartphone durante le prove della maturità e circa 1 su 5 che può usare uno smartwatch. E’ quanto emerge dal monitoraggio effettuato nella provincia di Pesaro e Urbino alla vigilia della Maturità 2024.

L’indagine è stata condotta per informare su possibili ipotesi di infrazioni connesse alla maturità ma anche di ricordare alcuni aspetti fondamentali del regolamento d’esame il cui mancato rispetto potrebbe portare all’esclusione: dalla necessità di presentarsi con un documento di identità a quella di non introdurre altri fogli che non siano quelli forniti dalla commissione.

Con un’attenzione particolare alle vere e proprie “leggende metropolitane” che rischiano di sviare l’attenzione e creare preoccupazione. “Circa un quarto dei maturandi (26%) è infatti convinto che la Polizia possa controllare gli smartphone “da remoto” per capire chi eventualmente sta copiando – si legge in una nota diffusa dalla Questura di Pesaro e Urbino -; cosa non corrispondente al vero. E addirittura quasi la metà (46%) ritiene che, durante gli esami, i membri della commissione possano perquisire i candidati, alla ricerca di oggetti proibiti. Anche in questo caso, si tratta di “informazioni non corrette che vanno sfatate”.

E poi c’è il grande, annoso, tema delle tracce d’esame. Specie di quelle dello scritto di Italiano. Sono ancora troppi gli studenti che pensano di trovare in anticipo gli spunti da sviluppare il giorno della prova, soprattutto online. Lotta alle bufale sull’esame di maturità, quindi. Con la campagna di sensibilizzazione “Maturità al sicuro” la Polizia di Stato è in prima linea per contrastare le fake news e le leggende metropolitane che girano riguardo questo fondamentale appuntamento. La Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, in collaborazione con il portale specializzato Skuola.net, si pone proprio l’obiettivo di “smontare” le principali notizie false sull’argomento.

“Le nuove tecnologie, con il costante sviluppo di ‘aiuti’ digitali, possono indurre in tentazione diventando un possibile amplificatore di errori di comportamento che, nelle peggiori delle ipotesi, possono addirittura portare all’esclusione dall’esame – si legge nella nota diffusa dalla Polizia di Stato -. Il rischio è concreto. Lo mostrano chiaramente le risposte date dai numerosi maturandi raggiunti dal monitoraggio effettuato nella provincia di Pesaro e Urbino al via della Maturità 2024”.