Maturità, feste divisive: "Questi 100 giorni? . Troppo lussuosi, si perde la genuinità"

Mancano 24 ore alla festa per i cento giorni all’alba dell’esame di maturità. La classi quinte ribollono. A Pesaro la data non è mai stata vissuta in modo ordinario, ma quest’anno la festa sarà addirittura maxi. Tre ex studenti pesaresi, classe 2002, inseguendo il sogno di trasformarla in una tradzione nazionale, ci sono riusciti. Con la collaborazione della discoteca Cocoricò, – Federico Rubino, Federico Filippini e Luca Scavone – hanno organizzato una manifestazione dai numeri fuori dall’ordinario: 3600 saranno gli studenti che balleranno al Cocoricò la sera del 10 marzo mentre 1200 quelli che faranno l’apericena con dj set in viale Ceccarini e 1600 parteciperanno al pranzo con i professori.

La reazione non s’è fatta attendere. Molto critico è il preside Riccardo Rossini, dirigente scolastico dell’Agrario Cecchi, molto perplessa anche la prof di scuola superiore, Tatiana Olivieri. "Nata circa vent’anni fa da subito si è affermata un po’ come rito di iniziazione e di passaggio da una fase all’altra della vita – osserva Rossini –. Forte del riconoscimento di questo importante valore simbolico, non marginali diventano, però, le modalità relative alla sua celebrazione. Salutata all’inizio con favore dai dirigenti scolastici e dai professori, ha via via avuto una deriva rispetto al decoro della celebrazione e il tutto, dalla foto di rito in abiti eleganti con allegata passerella per i corridoi della scuola, è scivolato in molti casi, in una giornata di bisboccia con annesse bevute di alcolici anche dentro le scuole. Per non parlare poi dell’ assenza in massa nelle aule il giorno dopo perché impegnati a smaltire gli eccessi del giorno prima. Per carità, ognuno di diverte come vuole se non disturba l’altro, ma il rispetto per il decoro, il nobile senso originario della festa e il riguardo della scuola con i suoi impegni deve venire prima di tutto. Ecco perché dico: ben venga,ma con serietà".

"Questa festa è diventata, secondo me, una cosa troppo commerciale – osserva Olivieri, ora impiegata all’Ufficio scolastico provinciale – e rispetto a vent’anni fa, è cambiata molto. Forse una via di mezzo sarebbe la soluzione migliore, per restituirle il significato originale, fatto di condivisione più che di apparenza. Un tempo era un momento semplice e genuino: una tavolata in campagna, qualche foto, musica suonata con una chitarra e la consapevolezza, per studenti e insegnanti, di essere giunti a un passaggio importante. Oggi, invece, è diventata un evento sempre più strutturato e costoso. Leggo dal ’Carlino’ che il pacchetto completo – pranzo, servizio trasporti, apericena in viale Ceccarini e serata in disco – quest’anno costi 95 euro. La tradizione pesarese poi prevede anche l’abito elegante per cui i ragazzi arrivano a spendere fino a 200 euro. Ecco perché mi sembra diventata una situazione costosa, fin troppo impegnativa per le famiglie. Se da un lato il vestirsi in modo elegante può essere un bel simbolo del passaggio all’età adulta, dall’altro i costi sono spesso elevati, così da creare disuguaglianze e pressioni su chi non può permetterselo. Il rischio è che la festa diventi un obbligo più che una scelta, un’occasione di confronto sociale anziché di autentica condivisione. Mi è capitato, un anno, di fare una colletta per comprare un vestito elegante ad un ragazzo che stava in casafamiglia. Non si tratta di voler tornare indietro con nostalgia, ma di interrogarsi su cosa sia davvero importante: la spettacolarizzazione o il valore autentico del rito di passaggio?"