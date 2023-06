A Pesaro maturità nel segno di WhatsApp, al Mamiani la beffa: ragazzi multati

Pesaro, 22 giugno 2023 – La prova che non t’aspetti. Secondo i sondaggi a caldo la Maturità 2023 ha spiazzato i maturandi: le tracce di italiano hanno preso in contropiede tre studenti su quattro. Di Svevo neanche l’ombra, mentre ‘Elogio dell’attesa nell’era di WhasApp’ preferita dal 43,4% degli studenti in Italia è stata la traccia più gettonata dell’estemporaneo campione colto tra i maturandi pesaresi, ieri all’uscita delle scuole Marconi, Bramante Genga, Linguistico Mamiani, Agrario Cecchi. Sempre nel solco del trend nazionale è stata la scelta fatta da Alice e Noemi dell’Ipsia Benelli che hanno sviluppato il testo di Piero Angela “Dieci cose che ho imparato“, al secondo posto tra le tracce più amate dai maturandi 2023. Volendo sdrammatizzare, poi, è il caso di dire che i nostri sono stati attenti ad evitare la polemica, ma non abbastanza da evitare la multa.

Laura, Alice, Noemi, Francesco con altri compagni maturandi all’ipsia Benelli

Cioè? Ad evitare l’argomento “scivoloso“ proposto dalla traccia C1: “lettera aperta al ministro Bianchi...“ critica rispetto alla gestione fatta dall’ex ministro della maturità in epoca pandemica, sono state le liceali Olivia Martina e Giulia Della Chiara. "Entrambi abbiamo fatto la C2". Calma e gesso: non hanno giocato a battaglia navale. Hanno svolto, appunto, l’ Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp e se ne sono guardate bene dal finire nel trappolone della C1. "Troppo insidiosa" dicono praticamente in coro. E in effetti critiche sono partite dall’onorevole Manzi e dalla consigliera regionale Micaela Vitri, per la quale: "Non si possono utilizzare gli studenti come strumento di azione politica".

Chi invece si è beccato la multa? Un gruppo di studenti del Mamiani, alla fine della mattinata, andando a riprendere i propri motorini e scooter parcheggiati a Piazzale Lazzarini, ha trovato una pessima sorpresa. Dieci studenti hanno trovato ciascuno una multa da 28 euro circa e bollettino di pagamento per aver parcheggiato il proprio veicolo in modo da impedire ad un automobilista disabile di accedere allo stallo dedicato, contrassegnato dalle strisce gialle e simbologia inequivocabile. La municipale allertata non ha avuto alternative pur comprendendo la non intenzionalità dei giovani i quali hanno agito sull’impulso dell’ansia da esame, senza prestare, purtroppo la dovuta attenzione a dove hanno messo il proprio mezzo. Ma quale riflessione ha stimolato la traccia su Whatsapp? Loris, Federico, Mario, Matteo, Lorenzo dell’Istituto Bramante che l’hanno fatta pensano che in effetti i social sono utili, ma non bisogna subirli. Un pensiero condiviso da Filippo Siepi e Riccardo Gaggino dell’Agrario. Alberto Fraternale in vista della seconda prova di oggi, ha trascorso la giornata di ieri facendo anche sport, seguendo il consiglio del ministro Valditara ad affrontare la maturità con serenità ed equilibrio tra studio e riposo per dare il meglio. Per il resto Ruben Ferri del Cecchi è già carico per la prova pratica, tipica del professionale, mentre Giacomo Biccari guarda già avanti: "Studierò per entrare nel corpo dei vigili del fuoco. Il mio sogno".