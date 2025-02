Maurizio sale a quota 101: auguri da tanti

Centouno anni non sono pochi. Per questo il sindaco Ucchielli ha deciso di portare gli auguri di Vallefoglia a Maurizio Omiccioli, che li ha compiuti nei giorni scorsi.

Ucchielli gli ha fatto visita (foto) in via Apsella lo scorso sabato mattina, per celebrare il suo 101° compleanno e porgere i più sentiti auguri a nome dell’intera comunità di Vallefoglia. Il signor Maurizio, nato il 1° febbraio 1924, gode di ottima salute ed è circondato dall’affetto dei suoi familiari. Ha raggiunto questo traguardo straordinario, "e ci fa particolarmente piacere – ha detto Ucchielli – continuare a festeggiare i nostri centenari, che rappresentano le radici della nostra comunità e custodiscono la nostra storia".

Nel ringraziare i familiari per l’accoglienza, Ucchielli ha rivolto al signor Maurizio i migliori auguri a nome di tutta la comunità.