Maurizio Saltarelli premiato per il suo impegno in difesa di una natura ancora a rischio

A Maurizio Saltarelli del Cras di Pesaro e Urbino è andato il premio Leonardo The Immortal Light. La cerimonia si è svolta il 7 novembre scorso in occasione della nascita del filosofo Platone si è svolta nella Sala del Pegaso della Regione Toscana a Firenze. Ll’evento, che ha preso il nome di ‘La Bellezza Ideale’ voluto per celebrare la nascita dell’Accademia Neoplatonica fondata da Marsilio Ficino su incarico di Cosimo de Medici, ha visto al suo interno anche la presenza del progetto ‘Leonardo The Immortal Light’ che è stato creato per commemorare la figura di Leonardo da Vinci. In occasione dell’evento, l’International Committee Leonardo da Vinci ha consegnato i premi alle eccellenze internazionali che rappresentano al meglio il genio di Leonardo nei settori da lui studiati. Per la sezione ambiente sottosezione ricerca faunistica il riconoscimento è andato all’esperto di aquile Maurizio Saltarelli, storico operatore del Cras della provincia di Pesaro e Urbino (da qualche anno diventata struttura regionale). Saltarelli era presente alla cerimonia ed ha potuto dimostrre come l’impegno in difesa della natura non è mai una battaglia scontata ma va combattuta ogni giorno per la salvaguardia di tante specie a partire dalle aquile del Furlo in collaborazione con la Riserva Naturale. Qui, ogni giorno, è il suo campo di azione essendo a completa disposizione di visitatori, turisti, appassionati e ricercatori insieme ai bird whatchers. Alla cerimonia, ha detto: " È stato un giorno speciale per me è per tutti coloro che in questi anni hanno creduto in me, supportandomi in ciò che mi rende felice, prima tra tutti la mia famiglia. Un percorso, il mio, iniziato in sordina per poi ampliarsi nel tempo, fatto di ore ed ore passate ad osservare, filmare, studiare ed approfondire scorci di vita degli animali selvatici come: aquile, falchi, lupi.

"Fin dall’inizio di questa incredibile trentennale avventura – dice Maurizio – il mio approccio al mondo naturale è stato metodico e razionale, portandomi a realizzare una raccolta densa di dati importanti utilizzati in varie pubblicazioni scientifiche", ha detto Saltarelli, felice che il suo impegno silente sia stato visto e apprezzato ai più alti livelli nazionali. .

All’evento è intervenuto anche Andrea da Montefeltro ricercatore e scultore internazionale (originario di Carpegna) con la presentazione di una delle ultime ricerche condotte su un disegno a sanguigna di Leonardo da Vinci custodito presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano..

L’occasione ha visto la consegna ufficiale al presidente della Regione Eugenio Giani per la prossima collocazione a villa Careggi della scultura "Reductio ad Unum" scolpita sulla pietra proveniente dall’Emilia Romagna dall’artista premio mondiale della pace nell’arte Andrea da Montefeltro.

fra. pier.