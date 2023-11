Mauro e Nadia Lucarini da vent’anni alla guida della Trattoria del Leone

Proprio oggi, nel 2003, apriva la nuova gestione di uno storico locale urbinate: La Trattoria del Leone. A vent’anni esatti da quel giorno, si può ben dire che il ristorante condotto da Mauro Lucarini e dalla moglie Nadia Silvestri sia ormai un “classico“ dei luoghi dove mangiar bene nella città ducale. "La Trattoria – racconta Lucarini – era attiva sicuramente negli anni Venti del ’900 come osteria con cucina, ma non sono riuscito a risalire alla primissima apertura. Sicuramente tra i ’50 e i ’60 la gestiva la signora Zita con il marito, che poi dagli anni ’70 ha preso la conduzione dell’Albergo Italia, affidando la Trattoria al nipote Tonino, che ho conosciuto e mi diceva sempre “mamma mia quanti piatti ho portato!“. Sotto la conduzione di Tonino, durata per tutti gli anni ’80, era uno dei locali preferiti dal rettore Carlo Bo". Poi, un decennio circa in cui il proprietario fu il signor Sergio, fino al 2003 in cui appunto inizia l’attuale gestione. Locale storico letteralmente a due passi dalla piazza, “Il Leone“ si è gradualmente trasformato in vero e proprio ristorante, rivolgendosi sempre di più ad una clientela anche turistica che cerca piatti tradizionali, sapori del territorio ma anche un po’ di creatività. Prosegue Lucarini: "Il nostro motto è “cucina casereccia, servizio semplice, ambiente familiare“. Abbiamo dei piatti storici, come i passatelli asciutti con battuto di verdure o il coniglio in porchetta, preparato con le ossa così da poterlo gustare con le mani. In questo periodo storico i piatti più richiesti sono sicuramente quelli a base di verdure, ma anche la selvaggina è molto richiesta". Arredamento classico, tre giovani dipendenti, la Trattoria vanta menzioni in diverse diviste, articoli gastronomici e il recente inserimento nella guida “Trattoria Italia“ in rappresentanza delle Marche. Particolarità, le incisioni alle pareti: "Avendo frequentato l’istituto d’arte coi maestri Adriano Calavalle, Alfredo Bartolomeoli e Atos Sanchini, era naturale esporre qualche mia opera" conclude Lucarini.

Giovanni Volponi