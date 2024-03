Mauro Murgia ’osservatore’ all’elezioni russe

Mauro Murgia è in Russia per le elezioni. Pesarese, ex amministratore pubblico, sociologo, iscritto al Pci di un tempo e a quello attuale, ambasciatore in Italia dell’Ossezia del sud, Repubblica separatista filo russa della Giorgia, ha accettato l’invito del governo di Putin di essere "osservatore" delle elezioni con destinazione l’Ossezia del Nord, nella città di Vladikavkaz.

Al telefono, Murgia ha detto: "C’è stata molta affluenza, la gente ha votato in tranquillità. Non ho visto pressioni o forzature per far vincere Putin. Vedo che ci sono 4 partiti di opposizione, il più compatto è il partito comunista russo, e quindi la democrazia è assolutamente garantita. Ma qui la gente ha paura, teme di essere invasa dalla Nato, tutti chiedono la pace e confidano che possa arrivare"