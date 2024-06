Mauro Sandreani nello staff di Conte al Napoli

Mauro Sandreani ex calciatore e allenatore in serie A è papà di Alessandro attuale allenatore della Primavera della Vis Pesaro farà parte dello staff tecnico di Antonio Conte a Napoli. Un rapporto di lungo corso tra il mister salentino e il tecnico di Cantiano. Entrambi hanno condiviso le esperienze più che positive in Nazionale, Juventus e Chelsea. Mauro Sandreani appena i suoi impegni di tecnico glielo consentono si rifugia nella sua Cantiano. Sandreani da calciatore ha totalizzato 31 presenze in Serie A da mediano. Cresciuto nella Roma ha militato principalmente nel Lanerossi Vicenza con una parentesi nella stagione 1978-1979 nel Genoa, e in seguito nel Modena, per poi chiudere la carriera anzitempo a causa di gravi infortuni. Sono arrivate poi le soddisfazioni da mister. am.pi.