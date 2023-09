Maxi-antenna 5G a Fano e Carignano: Nasce Comitato e Dà Battaglia

"Solo alberi veri, no antenne 5G a Carignano". Questo il nome del comitato nato proprio a Carignano in opposizione "all’antenna installata ‘a sorpresa’ da Iliad – commentano i cittadini – durante l’estate nella nostra frazione". "Nonostante il parere sfavorevole del Comune – proseguono i residenti – che non prevedeva nella zona ripetitori per la telefonia mobile e usufruendo della legge Gasparri, che integra tali ripetitori fra le opere di urbanizzazione primaria (alla stregua di acquedotti o allacci per il metano che peraltro paradossalmente, ad oggi, ancora mancano in alcune vie della frazione), la società Iliad ha ugualmente deciso di procedere installando un palo con ripetitori nella proprietà di un privato cittadino della zona".

"Siamo seriamente preoccupati, al di là dell’impatto paesaggistico della struttura, per le eventuali conseguenze sulla salute che la tecnologia 5G può portare, in termini di inquinamento elettromagnetico, sull’ambiente circostante e su chi ha scelto la campagna come contesto sano in cui vivere". Il comitato ricorda che il "Tar regionale ha attualmente permesso l’installazione del ripetitore, riservandosi di pronunciarsi il 20 settembre". In vista di quella sentenza il Comitato ha chiesto un incontro al Comune "al quale vogliamo dare tutto il nostro appoggio perché si è mostrato sensibile al problema". Comune dotato di un piano delle antenne che individua le aree idonee alla loro collocazione, quindi con minor impatto sulle persone e sull’ambiente. "Nel redigere il regolamento e renderlo inattaccabile – fanno sapere dagli uffici comunali – siamo partiti dalle sentenze del Consiglio di Stato che negli anni hanno fatto giurisprudenza, evitando indicazioni generali e considerando le antenne della telefonia opere di urbanizzazione primaria, come previsto dalla legge".

an. mar.