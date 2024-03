Maxi-antenna al porto. Il grande palo ’mangia’ una nuova strada e la pista ciclabile

Prima è ‘saltata’ la realizzazione del tratto di via della Sanità che nel finale doveva convogliare il traffico fino al lato nord di viale Trieste, ed ora è ’saltata’ anche la pista ciclabile che proprio dal viale doveva risalire, passando davanti alle nuove torri del porto, lungo calata Caio Duilio e quindi allungare la passeggiata fino al ponte di Soria andando a ricongiungersi con quella che poi arriva fino a Baia Flaminia. Questo serviva a evitare l’imbuto a senso unico di viale Napoli. A mettere fine ai due progetti, fra l’altro esecutivi e finanziati con fondi Pnrr, la realizzazione di un’altra maxi antenna per il 5G che verrà posizionata – è questione di giorni – sul lato demaniale dell’area portuale proprio a ridosso della curva che immette sul molo di Levante e che muore davanti al Moloco.

L’ok a questa installazione per le telefonia è arrivato dall’autorità portuale del Medio Adriatico di Ancona. Questa maxi antenna prende il posto del vecchio ripetitore della Tim che ha ceduto l’affitto del sito alla Vodafone. Il cambio di dimensioni del traliccio che sosterrà i ripetitori, con tutte le varie apparecchiature che sono collegate, sta facendo lavorare da settimane più squadre di operai. Perché l’area interessata che è già recintata, ha visto all’opera i muratori che hanno dovuto fare le fondamenta con gettate di cemento, e quindi di recente tecnici e operai che stanno montando l’antenna lunga oltre venti metri che verrà posizionata su una base già predisposta.

Cosa c’entra l’antenna 5G con via della Sanità? Il motivo è semplice: la nuova struttura per la telefonia è praticamente a filo con la recinzione dei depositi delle imbarcazioni delle aree che sono da ormai tanti anni proprietà della famiglia Morsiani. Quindi a questo punto i due progetti dell’amministrazione comunale finiscono nel cassetto perché non realizzabili. Ieri mattina alcuni amministratori cadevano dalle nuvole tanto da esclamare: "Avvisiamo quelli dell’Ufficio tecnico per fare un sopralluogo...". Il proseguimento di via della Sanità fino all’innesto con viale Trieste era già stato messo fortemente in dubbio con le contestazioni che aveva sollevato la Capitaneria di Porto sull’edificazione delle due palazzine da parte del fondo israeliano e della Renco. Ma era rimasta sul tavolo la pista ciclabile. Comunque solo un problema di viabilità che ‘muore’ perché contestazioni a questa antenna 5G non sono state sollevate nè dalla famiglia Morsiani perché le aree per il rimessaggio delle barche non sono edificabili, nè dalle società che devono realizzare i due palazzi, la cui partenza è ormai vicina perché si attende solo la prossima conferenza dei servizi.

