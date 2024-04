Maxi antenne: una finirà al cimitero: "No a un’altra sul tetto del Comune"

di Solidea Vitali Rosati

Ricordate l’antenna di via Beccaria contestata dai residenti? Verrà ricollocata nel parcheggio della seconda entrata del cimitero centrale. "La metteremo lì – conferma l’assessore Maria Rosa Conti –: lontana da tutto, non darà fastidio a nessuno". Non è ancora detta la parola fine, invece, sull’altro posizionamento oggetto di discussione in città, cioè un’altra antenna sul tetto del Comune, accanto a quella già presente e che sarebbe molto visibile dalla piazza.

"Per ora il gestore – spiega Conti – ha avuto un primo stop dalla Soprintendenza delle Marche che ha fatto valere il vincolo paesaggistico. Ci si dovrà riunire nuovamente per valutare una seconda proposta. Già l’antenna attuale è un obbrobrio in termini di armonia con le architetture circostanti. Però è stata autorizzata oltre 20 anni fa e non è possibile intervenire". Va infatti ricordato che il legislatore nazionale equipara le antenne a opere di urbanizzazione primaria, cioè sono servizi fondamentali al pari della illuminazione pubblica, dell’acqua corrente in casa, delle fognature. "Per questo l’amministrazione comunale non può opporsi – ci tiene a ricordare Conti – davanti all’esigenza di un gestore di implementare la rete. Il Comune può invece regolamentare l’azione del gestore fornendo una mappatura con siti preferenziali opzionabili arrivando quindi a dire ai gestori dove poter mettere le antenne, bilanciando gli interessi in gioco. Con il nuovo regolamento che mappa in via preferenziale la dislocazione delle antenne nel perimetro cittadino, quindi, non dovremmo più avere problemi di questo genere. Almeno speriamo". L’incertezza dell’assessore nasce dal fatto che la normativa di riferimento è in via di revisione da parte del Governo. Intanto è pronta la lettera da inviare al Presidente della Repubblica perché non firmi la legge che farebbe passare la potenza da 6 ai 15 volt metro. "Il sindaco Ricci la firmerà oggi – osserva Conti –. La tendenza, a Roma, è una progressiva deregolamentazione a favore dei gestori. In particolare al vaglio dell’esecutivo, oltre a dare la possibilità al gestore di procedere ad espropri per pubblica utilità, c’è un provvedimento che eliminerebbe proprio il vincolo paesaggistico".

La mente va al cosiddetto cottonfioc di Fiorenzuola. "Se passa l’emendamento alla normativa attuale, il vincolo paesaggistico non sarà più vincolante in centro storico e nemmeno sul San Bartolo" conferma Conti. Come contemperare le varie esigenze? (copertura della linea; salute e tutela dall’inquinamento elettromagnetico; garanzia del valore estetico paesaggistico) "Quello che si poteva fare, Pesaro l’ha fatto – osserva Conti –. Abbiamo un regolamento e il Piano antenne: ci sono molte sentenze del Tar che dimostrano quanto sia uno strumento valido per difendersi. La trasmissione Report mi ha intervistata proprio perché siamo tra i Comuni ad aver garantito questa mappatura a garanzia di servizi e cittadini. Anche per un aspetto fino ad oggi poco noto".

Quale aspetto? "Il Piano antenne, rende la particella disponibile ad essere data in concessione e quindi locabile alle stesse tariffe del privato, cioè un canone annuale tra i 10mila e i 24mila euro l’anno". La musica per il Comune cambia visto che oggi un gestore, posizionando sul sito pubblico, paga invece solo 800 euro l’anno. L’attuale Piano di rete ha previsto 35 siti di cui 28 pubblici e 7 privati. "I soldi verranno usati per finanziare i controlli e montoriaggio dell’inquinamento elettromagnetico in città visto che Arpam non ha risorse per fare controlli che non siano a campione o basati sull’autocertificazione dei gestori".