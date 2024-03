Maxi-casco immerso nello ’stagno’. Il conte fa lo spazzino e lo pulisce

Alla fine si è attrezzato con stivali in gomma, retino ed è passato da conte a uomo delle pulizie: e visto che il luogo da mantenere pulito è nientemeno che il casco di Valentino, una maggiore attenzione non guasta.

Perché come diversi lettori ci hanno segnalato anche nei giorni scorsi, quel cerchio di acqua che protegge il maxi-casco di Vale, nel piazzale D’Annunzio inaugurato appena la scorsa estate, è diventato una specie di stagno, per giunta sporco.

E tra chi abita o lavora nella zona, e vuole evitare che questo ’inconveniente’ diventi una pessima cartolina per la città, c’è proprio il conte Alessandro Marcucci Pinoli. Che ha preso il retino e stivali ("ma faceva freddo lo stesso") è entrato nel basso livello dell’acqua della vasca e ha tolto carte e foglie che si sono depositate da giorni.

"Ma come si fa a tenere il simbolo di Valentino in uno stagno? – si chiede il conte, titolare di diversi hotel compreso l’Alexander che è a poche decine di metri - è così dalla inaugurazione del piazzale D’Annunzio (7 agosto scorso, ndr), quando ha iniziato subito a sporcarsi con foglie e cartacce. Hanno messo l’acqua per non far sporcare il casco, ma si è sporcata l’acqua".

"Ho chiesto, e come me tanti altri che capitano nella zona o ci abitano – aggiunge Marcucci Pinoli – di intervenire al Comune e all’Aspes, ma al momento la situazione è invariata. Brutta cartolina: la vasca della Palla è pulita, idem quella di piazzale Matteotti, perché questa no? Così l’ho pulita da solo, per dare il buon esempio ai pesaresi". E su Fb in tanti lo hanno applaudito.

Il compito della pulitura spetta al Servizio manutenzioni del Comune. "Se continuano a tenere la vasca così sporca, si rischia che vadano in tilt anche i filtri", dice Ferdinando Leoni, l’architetto che ha ridisegnato tutto il piazzale D’Annunzio, riprogettandolo, ed ha diretto i lavori. La pompa è stata bloccata per non essere intasata dallo sporco.