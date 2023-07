Maxi coalizione a sinistra "È un ultimatum al Pd"

Nasce il mucchio ‘selvaggio’. Tutto ciò che a sinistra è fuori dalla sfera Minardi-Mascarin, si è alleato: un blocco che vale intorno e sopra il 20 per cento dei voti. "O ci mettiamo a tavolino e ragioniano sui programmi e sulla visione della città, oppure noi andiamo avanti per conto nostro e una divisione del centrosinistra vuol dire mandare al governo della città, al primo turno, il centrodestra", dice Luciano Benini storico leader di Bene Comune. Il messaggio è chiaro. E più che a Renato Minardi, primo dei non eletti in Regione e che spera di poter rientrare a palazzo Raffaello nel caso in cui Andrea Biancani si candidasse alla poltrona di Pesaro, è indirizzato a Mascarin. Il mucchio ‘selvaggio’ da chi è composto? Eccolo: oltre a Bene Comune ci sono i 5Stelle, i socialisti, i Verdi ed il circolo Gramsci con il nome Ribella. La presentazione è a breve giro di posta perché l’appuntamento con la città e con gli elettori è stato fissato per lunedì alle 21 al tendone del Lido. Di tutti i leader mancherà solamente Marta Ruggeri, perchè gli altri ci saranno tutti da Teodosio Auspici con in platea due ex sindaci come Cesare Carnaroli e Checco Baldarelli; quindi Tiziano Busca per i socialisti, Roberto Malini per i Verdi. "Ma ci saranno anche possibili interventi – continua Benini – perché potrebbe arrivare anche il sostegno di alcune liste civiche che hanno appoggiato Massimo Seri. Ognuno di noi parlerà per 5 minuti per illustrare la nostra visione comune di una città che è stata governata molto male in questi anni". Nessun possibile punto di contatto con Samuele Mascarin e soci? A domanda Benini risponde: "Secondo lei non ci abbiamo provato ? Non abbiamo fatto incontri? Il problema vero è che su alcune questioni non ci sono spazi di trattative e per questa ragioni abbiamo messo in piedi questa coalizione per cercare di fare un ragionamento ed arrivare a creare una piattaforma comune. Altrimenti vorrà dire che ci presenteremo alle prossime amministrative spaccati e poi vedremo chi delle due liste andrà al ballottaggio e si giocherà la guida della città". Sindaco chi, nel caso non si apra un tavolo di trattativa? Il nome che circola forte è quello di Marta Ruggeri "che al momento ha detto no perché vuol continuare il suo impegno in Regione, ma se si va avanti ed andiamo tutti a convergere su di lei, non credo che possa tirarsi indietro", dice Benini. E nell’altra metà del cielo cosa accade? L’altra sera riunione alla "Mandria", presente anche Seri, la Brunoni, Lucarelli, Cipriani e Fanesi ma pare che nessuno voglia partecipare alle primarie Pd. Tutti potenziali sindaci, ma nessun sindaco. E’ ufficialmente partita la grande sfida a sinistra in attesa di capire cosa farà la destra, e cioè se Carloni e Aguzzi trovano un accordo.

