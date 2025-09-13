Maxi operazione anti maranza nei luoghi della movida: arresti e denunce

Pesaro, 13 settembre 2025 – È scattata anche a Pesaro e Urbino la maxi operazione anti “maranza” della Polizia, condotta dagli agenti Squadre Mobili coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

Si tratta di un blitz nazionale che ha messo nel mirino giovani e giovanissimi dediti a risse, aggressioni, droga, armi e comportamenti violenti spesso esibiti e amplificati sui social.

In provincia il bilancio parla chiaro: 1171 persone controllate, di cui 188 minorenni, centinaia di verifiche nei luoghi della movida, stabilimenti balneari, piazze, giardini, centri commerciali e sale giochi, e un bottino di sequestri che va dalla droga alle armi a salve. Nell’ambito dell’operazione, cinque maggiorenni sono finiti in manette per spaccio di stupefacenti. Altri due adulti e tre minorenni sono stati denunciati per reati contro la persona e il patrimonio, per reati in materia di stupefacenti e per detenzione illegale di armi.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno sequestrato 48,5 grammi di cocaina, 79 grammi di cannabinoidi, due bilancini di precisione, una pistola a salve e un mini arsenale di cartucce. Sono scattate anche sette sanzioni amministrative, soprattutto per uso di droga e somministrazione di alcolici a minorenni. E le misure di prevenzione da parte della Divisione Anticrimine della Questurasono durissime. Due giovani maghrebini, fermati dopo un pericoloso inseguimento in sella a una moto rubata a Rimini, sono stati colpiti da divieto di ritorno a Pesaro per tre anni. Stessa sorte per due ventenni rumeni che a Fano avevano aggredito brutalmente un coetaneo, procurandogli lesioni con prognosi di settimane. Tre giovani dell’Est Europa sono stati invece raggiunti da un Dacur (divieto di accesso ai locali pubblici) per una rissa scoppiata ad agosto nei pressi di un locale pesarese: l’alcol come miccia, la violenza come linguaggio.

L’operazione, spiegano dalla Questura, non è un episodio isolato ma parte di una strategia nazionale per arginare fenomeni che, amplificati dai social, diventano strumenti di emulazione e di ingresso nella criminalità organizzata. “Tali fenomeni, che incidono fortemente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini, non risultano più esclusivamente connessi a contesti sociali ad alta densità criminale – spiegano gli investigatori - e fanno registrare, proprio attraverso i social network, un importante fattore di ampliamento del bacino di riferimento, di divulgazione e di emulazione, e in alcune circostanze costituiscono il primo gradino di accesso al mondo della criminalità, anche quella di tipo mafioso”.