Maxi rissa notturna sulla ciclabile: "Volavano bottiglie e cinghie"

Bottigliate e bici volanti: maxi rissa notturna davanti ai bagni I gelsi. E’ quella che è andata in scena poco prima delle 4 nella zona Sottomonte. Una sorta di versione estiva di "Fight Club" dove, a quanto riferiscono alcuni testimoni, una decina di giovani, descritti come "maranza fuori controllo", ha trasformato la pista ciclabile in un’arena. "Volavano cinture, bottiglie, perfino biciclette usate come armi o scudi, in uno scenario che pareva uscito da un videogioco – raccontano –. Il caos è esploso a notte fonda, proprio accanto allo stabilimento balneare, in un punto solitamente frequentato da famiglie, runner, amanti della bici e turisti. A raccontarlo sono alcuni passanti che si sono trovati immersi in un vero e proprio delirio: "Abbiamo visto bottiglie spaccarsi sull’asfalto, urla, ragazzi che si rincorrevano lanciandosi oggetti". La pista ciclabile è rimasta praticamente inutilizzabile, con le due ruote costrette a improvvisi cambi di rotta. Qualcuno ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti poco dopo. All’arrivo della pattuglia, però, la maggior parte dei partecipanti alla rissa si era già dispersa e i "maranza" picchiati o picchiatori se l’erano già data a gamba. I carabinieri hanno sedato gli animi dei pochi rimasti ristabilendo l’ordine.

Al momento non è chiaro cosa abbia scatenato il delirio: una rivalità estiva, o forse solo troppo alcol sotto la luna. L’episodio alimenta però la crescente preoccupazione dei residenti per la sicurezza della zona mare nelle ore serali. La vita notturna pesarese, in questo primo scorcio estivo, è caratterizzata infatti da una allarmante successione di fatti violenti che vedono, come protagonisti, per lo più giovanissimi.

Negli ultimi giorni un 14enne è stato aggredito a calci e pugni da un gruppo di coetanei in viale Trieste. Prima ancora una ragazzina era stata palpeggiata in mezzo alla folla. Un ragazzo disabile spinto giù dalla bici e picchiato, sempre da minori. Episodi slegati, ma figli della stessa matrice: una criminalità impulsiva, disorganizzata e giovanile. Tra i casi che hanno fatto più scalpore quello del 14enne pestato il 27 giugno, di ritorno dalla cena di fine terza media. Aveva perso il portafoglio, è tornato indietro a cercarlo ed è finito nelle mani di altri adolescenti. Un’aggressione senza motivo, culminata in calci e umiliazione. La madre ha deciso di raccontare tutto, per mettere in guardia altri ragazzi e le loro famiglie.