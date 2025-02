Maxi tamponamento. Disagi al traffico

Rallentamenti e code questa mattina tra Urbania e Fermignano per un tamponamento a catena lungo la strada statale 745 Metaurense. Poco prima delle 8 il tamponamento che ha coinvolto cinque auto e un autocarro fortunatamente senza gravi conseguenze. All’arrivo dei sanitari del 118 di Urbino si sono registrati soltanto due feriti lievi che hanno avuto le cure del caso sul posto. La dinamica è ancora da accertare ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che la prima auto, che stava procedendo in direzione Fermignano, ha rallentato per svoltare e l’autocarro che stava sopraggiungendo non è riuscito a frenare in tempo, tamponandola e venendo a sua volta tamponato, mentre la prima auto veniva sbalzata nell’altra corsia coinvolgendo altri veicoli. Sul posto era presenta anche la Polizia locale associata dell’Unione Montana che, dopo i rilievi di legge, ha fatto riprendere il traffico che a quel punto presentava una lunga coda in entrambi i sensi di marcia, in un tratto già segnato dai lavori in corso che tengono chiuso il ponte dei Fangacci. Nel corso della mattinata la circolazione è ripresa regolarmente.

a. a.