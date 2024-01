Maxi variante al prg per 40mila mq. Carrabs: "Uno scempio, non passerà"

La variante al piano regolatore di Canavaccio, che trasforma 40mila metri quadrati di terreno agricolo in zona industriale, votata a maggioranza in consiglio comunale, ha sconcertato ma per Gianluca Carrabs dei Verdi c’è altro: "Ad Urbino la contaminazione tra politica ed affari diventa sempre più preoccupante e la vittima è sempre l’ambiente e il paesaggio attraverso il consumo del suolo. Ogni secondo in Italia vengono tagliati 2 metri di verde e nella città ducale sicuramente non si inverte questa tendenza nazionale. Infatti nell’ultimo consiglio comunale il 21 dicembre 2023, Gambini propone e fa votare una variante al piano regolatore di 40mila mq di terreno agricolo trasformandolo in industriale. Un terreno a Canavaccio proprio dove alcuni anni fa aveva proposto la realizzazione del Biodigestore. In un luogo tra il parco delle Cesane e la Riserva Naturale Statale del Furlo dovrebbe nascere una zona industriale. Ci rendiamo conto?". Continua Gianluca Carrabs dei Verdi: "Scelta più sbagliata non può esserci. Scelta errata sia nel merito che nel metodo. Nel merito evidenzio che non può collocarsi una zona industriale in un’area agricola di pregio paesaggistico, ambientale e storico, in un’area di cerniera tra due zone tutelate per la conservazione della biodiversità, come le Cesane e il Furlo. Nel metodo osservo che lo strumento della variante urbanistica non è uno strumento di programmazione, bensì di intervento amministrativo straordinario che non può essere utilizzato per la gestione ordinaria dell’amministrazione. Come si fa a stralciare una area industriale dalle Pantiere e inserirla a Canavaccio, senza un’analisi specifica di tutte le aree industriali non utilizzate, tutti i capannoni vuoti e lasciati in abbandono, con la verifica e l’analisi specifica delle esigenze generali delle imprese urbinati e non solo di quelle di qualche singolo imprenditore. È evidente che solo nella zona industriale di Canavaccio, come nelle altre in giro per la città, ci sono aree inutilizzate e capannoni vuoti. Così si spreca inutilmente altro suolo, solo per assecondare una richiesta ad hoc mossa da un singolo. Invece bisogna rivedere tutto il piano regolatore di De Carlo, avendo un’idea precisa del modello di sviluppo che vogliamo dare ad Urbino, in base ad uno studio, ad un’analisi e una soluzione condivisa contemperando tutti gli interessi in gioco. Troppo facile e troppo dannoso assecondare le richieste spot".

"Non mi meraviglio di Gambini – dice Carrabs – che ormai, come ci ha dimostrato ampiamente, con la vicenda della maxi discarica di Riceci, fa parte di quella cultura che non hanno gli imprenditori, ma i prenditori, che in nome del profitto sono pronti a sacrificare tutto e tutti. Invece mi meraviglio della sua maggioranza che annoverando persone indipendenti e autonome avallano questi scempi. Mi attiverò con ogni mezzo per bloccare la variante al piano regolatore e per bloccare questo declino politico, culturale, ed economico della città. Urbino ha bisogno di voltare pagina e di mandare a casa Gambini, con o senza terzo mandato, ha pensato solo per sé e per conservare il suo elettorato senza nessuna visione strategica per Urbino".