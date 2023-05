Maxi voragine, sopralluogo dei tecnici

Ricordate il cratere he si è aperto nei giorni scorsi in un terreno accanto alla Montelabbatese? ne abbiamo scritto nei giorni scorsi e ora lo strano fenomeno ha richiesto l’intervento di Marche Multiservizi: "Ci siamo attivati con un sopralluogo – si legge in una nota – per capire le conseguenze del fenomeno e intervenire per riportare la situazione alla normalità. Il movimento del terreno, da ricondurre alle eccezionali precipitazioni dei giorni scorsi, ha causato la voragine che ha provocato il cedimento e la conseguente rottura della condotta della fognatura ‘nera’ presente in quel punto. Ieri una squadra ha provveduto alla pulizia di quel segmento con un mezzo autospurgo ed oggi verranno effettuati i lavori per la riparazione del tratto danneggiato. L’intervento non prevede la chiusura della strada né disagi per la circolazione".