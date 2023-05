"Maxiavanzo d’amministrazione Però le tasse restano altissime"

"L’avanzo di amministrazione del Comune cresce, ma le tasse per i cittadini, anziché diminuire, com’era lecito attendersi, rimangono al massimo". E’ l’accusa dei consiglieri di minoranza Anteo Bonacorsi e Alessandro Tonelli, che argomentano: "Nell’ultimo consiglio comunale, in cui si è portato in votazione il consuntivo economico 2022, il vicesindaco e assessore al bilancio ha illustrato con molta soddisfazione i dati positivi, evidenziando la crescita dell’avanzo di amministrazione, che passa dai 5,7 milioni del 31 dicembre 2021 ai 6,2 milioni di fine 2022. Peccato, che a fronte di questi numeri, il nostro Comune, in termini di tassazione, continui ad avere il primato di tutti i parametri al massimo consentito dalla legge nazionale, tranne che, per assurdo, per le prime case ‘di lusso’, per le quali invece che il 6 per mille si paga il 5,8".

"Proprio così – incalzano –, le aliquote Imu erano e rimangono anche per il 2023 al massimo di legge: l’1 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale, il 10,6 per i terreni agricoli, i capannoni industriali, le aree fabbricabili e tutti gli altri immobili. Unica eccezione al massimo è quella delle abitazioni principali di lusso, che a fronte di un tetto del 6 per mille sono al 5,8. E il bello è – aggiungono Bonacorsi e Tonelli – che nel presentare le nuove tariffe Imu per il 2023 gli amministratori hanno usato la frase a effetto della ‘conferma delle tariffe dell’anno precedente’, come se tutto ciò fosse una condizione favorevole per i cittadini, quando in realtà la tassazione Imu è ai valori massimi possibili per le singole categorie".

"Siamo di fronte all’ennesima fregatura per i cittadini: da un lato gli si racconta del virtuosismo economico di questo Comune e dall’altro viene eroso il guadagno del loro lavoro con singole micro tasse che se sommate sono un prelievo importante; visto che anche l’addizionale Irpef è ai massimi consentiti dalla legge: lo 0,8%. Se poi ci aggiungiamo l’aumento della Tari del 2,6%, quello delle luci votive al cimitero e l’introduzione dei parcheggi a pagamento sul litorale, l’unica cosa ancora non tassata è l’aria. Davvero triste e inaccettabile – concludono - che si miri a fare cassa a discapito dei cittadini, soprattutto in un periodo difficile come quello attuale".

