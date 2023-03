Maxirotatoria, lavori al via "Addio semafori e file"

di Sandro Franceschetti

"A metà della settimana entrante o, al più tardi, lunedì 13, Anas darà il via al cantiere per la realizzazione della grande rotatoria di Marotta centro, all’intersezione fra la Statale 16 Adriatica e la Statale 424 Della Valcesano". Lo evidenzia il sindaco Nicola Barbieri, che spiega: "I primi lavori ad essere eseguiti riguarderanno i sottoservizi dell’acquedotto insieme ad Aset. E’ importate sottolineare – aggiunge il primo cittadino – che gli interventi non comporteranno una modifica alla viabilità, che sarà sempre garantita lungo le stesse arterie".

Questa opera, una volta conclusa consentirà di eliminare gli attuali semafori, nei quali si formano spesso lunghe file, e di migliorare la viabilità delle due importanti Statali, interessate ogni giorno da un intenso flusso di traffico, particolarmente significativo nel periodo estivo, quando ai residenti e pendolari si aggiungono i turisti e coloro che fanno la spola dall’entroterra per raggiungere gli stabilimenti balneari.

Stando al cronoprogramma inserito nello schema di convenzione tra Anas e Comune, i lavori avranno una durata di 6 mesi e dovrebbero quindi terminare tra agosto e settembre. Il settore in cui prenderanno il via in questi giorni è quello sul lato Senigallia, a monte dell’Adriatica. Costo totale dell’opera, 475mila euro, a carico di Anas, mentre al Comune è spettato l’acquisto delle aree private necessarie alla costruzione della rotatoria.

Alla rimozione dell’impianto semaforico e alla realizzazione dell’isola centrale e degli spartitraffico, si aggiungeranno il rifacimento del manto stradale, la costruzione di un marciapiede per consentire ai pedoni l’attraversamento, l’illuminazione pubblica, la realizzazione di parcheggi a servizio dei residenti e delle attività vicine, l’adeguamento del sistema fognario con l’incremento dei punti di raccolta delle acque, una nuova segnaletica e la finitura delle aree a verde.

"Oltre a rendere più fluida la circolazione – riprende Barbieri – questo intervento sarà importante per migliorare la sicurezza dei conducenti dei veicoli e dei pedoni e anche per il miglioramento dell’immagine del territorio. Dopo le tante promesse disattese di chi ci ha preceduti, su un’opera che era attesa da decenni, siamo contenti e orgogliosi che questa infrastruttura venga realizzata sotto la nostra amministrazione. Si tratta di un grande risultato per l’intera comunità".