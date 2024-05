Maxitavolata nella storia. Fu civile e solidale

E’ successo alle 22,06, ora locale, del 19 maggio, questo mese che volge alla fine. Un ragazzotto dalla pelle scura, a petto nudo e tutto sudato, sale su una scalinata, alza un braccio, tende l’indice ancora più in alto e grida: "Noi siamo il numero uno!". E’ lì che un grande poeta scrisse: "Pochi momenti come questo belli … è dato, sotto il cielo, di vedere". Bello, ma il fatto è che quei versi restano scritti su una fredda lapide commemorativa. Perché il 19 maggio è quello del 1988, quel ragazzotto che alza il dito al cielo è Darren Daye, quelle ore 22,06 segnano l’attimo in cui la Scavolini fa secca Milano e vince il suo primo scudetto. La scalata dell’Everest del basket pesarese.

Naturalmente non ci sono più i maggi di una volta, se pensi a quello di quest’anno, diciamo verso la metà, ti viene in mente che la Vuelle Prosciutto Carpegna perde a Venezia eretrocede. I mesi di maggio sono fatti così: o sono pieni di rose o sono tutta una spina. Ma anche giugno non scherza: mentre in quello che sta per iniziare la società è tutta in subbuglio per trovare sponsor, soldi, tecnici e giocatori per avviare una riscossa, in quello del 1988 era tutto un subbuglio per decidere quante porchette cuocere, quanti quintali di riso buttare nei pentoloni, quante sedie e tavoli sistemare dal molo di levante fino in fondo a viale Trieste, con avvitamento alla Palla: 3.071 metri di lunghezze, almeno 20.000 persone avvicendatesi attorno ai tavoli e giunte da ogni parte della costa e dell’entroterra, il più grande assembramento di popolo pesarese mai visto manco per la liberazione della città nel 1944: la Maxitavolata del 20 giugno 1988 (nella foto) entrata nella storia come la nevicata del ‘56. Con due ore d’anticipo, mentre il sole ancora indugiava sul San Bartolo, a sedere sul lungo tavolo di viale Trieste c’era solo una splendida coppia di anziani campagnoli, lui con tanto di cappello. "Che fate qui così presto?". "Ci hanno detto di aspettare che ci portano la cena gratis". La Maxitavolata fu civile e solidale. Vivrà in eterno.

f.b.