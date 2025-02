Mazzacchera: "Ci sono elementi per riammettere Cagli"

Sulla vicenda del teatro di Cagli escluso dalla lista delle candidature Unesco, torna il capogruppo di minoranza Alberto Mazzacchera. "L’esclusione del Comunale di Cagli (realizzato tra il 1871 e il 1876) a quanto sappiamo oggi è del tutto ingiustificata mentre sempre più grave appare l’inerzia del Comune di Cagli poiché a sentire i presenti alle riunioni, proprio alla sua inadeguatezza sarebbe da attribuire l’attuale situazione. Coloro che conoscono i teatri delle Marche sono ben consapevoli del fatto che la bocciatura del Teatro comunale di Cagli (da 501 posti), con ancora integra tanto la struttura originaria quanto la dotazione con le 10 scene realizzate per l’inaugurazione del 1878 e dall’eccellente acustica, rimane incomprensibile. A ciò si aggiunge come dagli anni ’90 il Teatro di Cagli sia un centro di produzione teatrale di respiro nazionale. Ma alla riunione del 30 ottobre 2024, alla presenza dell’assessore regionale Chiara Biondi, né sindaco né assessori di Cagli hanno partecipato. Eppure in quella riunione sarebbero emersi come motivi dell’esclusione di Cagli, in quanto in contrasto con i requisiti Unesco, tanto il blocco della programmazione teatrale, avvenuto nel maggio 2023, quanto l’incertezza sulla sua riapertura al pubblico. Si tratta di spiegazioni avute da amministratori pubblici di enti presenti alla riunione, che seppure vanno meglio approfondite fanno capire come questi siano elementi temporanei e inconsistenti. Il Teatro di Cagli, infatti, già il 23 novembre 2024 aveva riaperto i battenti con Benedetta Tobagi e Matteo Cavezzali in “Le stragi sono tutte un mistero“, poi Confindustria il 22 novembre vi ha tenuto la sua Assemblea con il Premio a Cariaggi. Infine lo scorso dicembre è stato presentato il cartellone della nuova stagione teatrale 2025. Dunque, prima della delibera della Giunta della Regione del 3 dicembre 2024 con la quale è stata formalizzata la selezione dei teatri marchigiani con la defenestrazione di Cagli, il Teatro cagliese era già stato riaperto al pubblico. Il Gruppo consiliare Fare Comune continua a ritenere che sussistano gli elementi per la riammissione di Cagli che peraltro non creerebbe alcun problema ai 14 teatri marchigiani selezionati, ma anzi rafforzerebbe semmai tale nucleo. Infatti, per le proposte di siti seriali Unesco di norma non si devono superare i 20 beni culturali. Nel caso di specie, inclusi gli altri teatri non marchigiani, si è a soli 18 beni. Ma la domanda che il Gruppo consiliare Fare Comune pone anche pubblicamente al sindaco di Cagli e sua assessore, dopo la noncuranza di questi mesi, siete pronti ad agire energicamente fino, se necessario, ad impugnare la delibera della Giunta della Regione Marche che è palesemente viziata? Al contempo si invitano tutti coloro che amano il Teatro di Cagli ad essere presenti domani alle ore 18 alla riunione che si terrà nel Salone degli Stemmi del Palazzo Pubblico.

Mario Carnali