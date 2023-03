Mazziere di Compagnia: eletto Tommaso Benelli

Si avvicina la Settimana Santa e nei riti Pasquali è da secoli molto partecipata la Processione del Venerdi Santo. Una processione cui partecipano oltre quattrocento figuranti incappucciati delle varie Confraternite che insieme ai fedeli seguono il carro con il Cristo lungo le strade del centro storico. Sono aggregazioni che si tramandano da secoli e ogni confraternita ha un proprio "Mazziere" e un consiglio direttivo che viene periodicamente rinnovato.

Qualche giorno fa presso il salone di Palazzo Druda in Cagli, si è riunito il Consiglio della "Confraternita della Buona Morte" di Cagli per discutere vari argomenti, tra i quali il periodo quaresimale con le relative Via Crucis, l’approssimarsi della Settimana Santa con tutti i riti che contiene e l’elezione del nuovo Mazziere di Compagnia che andrà a sostituire il compianto Giancarlo Bongarzoni.

La scelta, che è stata effettuata tramite votazione a scrutinio segreto, è caduta sul confratello Tommaso Benelli, il quale, ha accettato di buon grado l’esito della elezione. Benelli vive a pochi metri dalla Chiesa di San Filippo dove ha sede la Confraternita e insieme a Pierpaolo Pieretti sono da sempre i più impegnati nelle varie attività insieme a numerosi altri aderenti di questa antichissima istituzione religiosa.

La riunione si è poi conclusa con un momento conviviale al quale hanno partecipato anche i Priori della Confraternita del SS.mo Crocifisso, s. Giuseppe e della Madonna del Buon Consiglio.

Mario Carnali