Mazzoleni e Bongarzoni: il calcio cagliese non li dimentica

Un atteso appuntamento dal 29 scorso al 2 Giugno per il 40° Torneo "F. Mazzoleni" del 2025 e nel ricordo di due ex meritevoli personaggi. Un torneo per festeggiare le attività rivolte alle giovani promesse calcistiche, ma in particolare per ricordare Francesco Mazzoleni, pioniere del calcio cagliese anni ’50/’60 quando fu costruito un nuovo campo e rifondata la Cagliese Calcio. Arrivò in città nel 1956, per allenare la risorta squadra locale questo coriaceo bergamasco che aveva militato nell’Atalanta e dopo il suo peregrinare nei campi minori scelse di vivere con la famiglia a Fermo. Le sue doti di vero maestro per le giovani generazioni Cagli non le ha mai dimenticate. E da ormai 40 anni, con il meritevole impegno organizzativo di un suo ex giocatore, Aldo Gazzetta, si organizza in suo nome il "Torneo Mazzoleni", alla categoria esordienti. Anche il campo qualche anno fa è stato a lui dedicato. Domani alle 19,00 cerimonia anche per Giancarlo Bongarzoni per tanti anni allenatore ed organizzatore delle squadre giovanili, una targa ricordo verrà esposta nella facciata degli spogliatoi. Le squadre divise in due triangolari sono: Girone A Real Metauro 2018 Sasso/Genga Vadese Girone B Cagli sport associati C.S.I. Delfino Fano Della Rovere.

Mario Carnali