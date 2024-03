Mazzoli contro Paolini: "Ma che cacciato? . Mi ha sempre confermato"

Nuovo capitolo delle audizioni in Commissione Ecomafie alla Camera per Riceci. L’agente immobiliare Mauro Della Betta e l’ex sindaco di Petriano e già presidente di MegasNet Maurizio Mazzoli (foto) hanno raccontato la loro versione.

Della Betta ha ricostruito l’indagine esplorativa per l’acquisizione di terreni e siti di interesse, commissionati da EcoSan prima e Marche Multiservizi poi. Mazzoli ha sciolto il groviglio di domande che, agli occhi della Commissione, avevano diversi punti interrogativi. Ma anche la nascita e la decisione del progetto fino allo studio professionale Bonci dove lui è associato e che ha curato il progetto discarica tanto da dirigere ora gli scavi. Chiarendo anche che "il presidente della Provincia Paolini non mi ha sollevato dall’incarico di consigliere nel Cda di Mms ma sono io che ho lasciato per motivi di salute e per le minacce". "Ad inizio 2021 sono stato contattato dalla Ecosan srl di Rimini, dal signor Rossini, per reperire dei terreni nel calanco di Riceci, dove una volta c’era la vecchia discarica". Inizia così l’audizione di Mauro Della Betta la sua audizione di 20 minuti. Non sapevo esattamente a cosa servissero i terreni. La società avrebbe richiesto dei permessi per un’attività di stoccaggio di scarti industriali non pericolosi. Ho raccolto alcuni mandati a vendere che la società di Rimini ha lasciato scadere. A fine estate 2021 il sindaco di Petriano mi ha invitato in Comune. Era presente Mauro Tiviroli che mi ha chiesto di trovare per Mms un capannone alto 12 metri e di ampia superficie per fare un impianto di trattamento rifiuti. Non ho trovato nulla di idoneo. Tiviroli mi ha chiesto se fossi stato chiamato dalla Ecosan e ho detto sì. Il sindaco Fabbrizioli all’inizio favorevole poi mi ha detto di non procedere perché non c’erano le distanze".

La seduta è ripresa con Maurizio Mazzoli dove in 50 minuti ha raccontato che "nel consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2022 ero presente e dove abbiamo abbiamo approvato senza chiedere l’operazione della discarica di Riceci che sarebbe avvenuta tramite l’acquisto della partecipazione in Aurora Srl. Prima non ne sapevo niente ma avevo incontrato Ambrogio Rossini molto prima a Marche Multiservizi. Il 6 febbraio 2023 Aurora ha presentato il progetto alla Provincia di cui è stata data notizia. Alcuni giorni dopo, su consiglio di Tiviroli, ho chiesto un incontro con il sindaco di Petriano che si è svolto il 9 febbraio 2023. Volevo, come residente a Petriano, fare un incontro pubblico ma non è stato possibile". Ha aggiunto di "non aver mai incontrato i proprietari terrieri". A Mazzoli è stato fatto notare che lo studio dove lui ha un ufficio è lo stesso dove è stato firmato il preliminare per la vendita dei terreni con Aurora, ovvero lo studio Bonci Leonardo che ha curato le pratiche: "Sì, potrebbe essere".

Tra le prime reazioni quella di Gianluca Carrabs dei Verdi: "Il castello si sta sgretolando. Emergono dalle audizioni tutte le contraddizioni e le opacità dell’operazione Riceci. E’ ora che la magistratura faccia il suo corso".

fra. pier.