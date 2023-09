Mazzoli e Palma, le foto proposte in coppia: al via la mostra in Pescheria, fino al 29 ottobre

Allo Spazio Bianco della Fondazione Pescheria, in via Zongo 45, a Pesaro, si inaugura oggi alle 18,30, una doppia personale di foto dedicata ad Alessandro Mazzoli e Michele Palma. Il progetto espositivo mette in luce le potenzialità poetiche ed estetiche delle opere dei due artisti che si offrono al pubblico in forma di dialogo. Le opere di ciascun artista sono proposte in coppia, accompagnate da alcuni frammenti poetici di Paola Pampalone che completano idealmente il "dialogo" che intercorre tra esse. La mostra allo Spazio Bianco continuerà fino al 29: dal venerdì alla domenica dalle 17.30 alle 19.30. Info: 3474252498-3802682109.