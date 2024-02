Mazzuca tra Montanelli e Brera. Il direttore testimone di due secoli

Viene presentato domani, nell’ambito degli eventi di “Pesaro capitale della cultura“, “Il Cagnone“, libro curato da Federico Bini (prefazione di Vittorio Feltri, Minerva Edizioni) e dedicato alla vicenda professionale di Giancarlo Mazzuca, giornalista e scrittore, già direttore di Qn-il Resto del Carlino e vicedirettore alla Voce guidata da Indro Montanelli. L’evento è alle 18 nella sala rossa del Comune.

Direttore Mazzuca, si guardi alle spalle, cosa vede?

"Un mondo giornalistico che non c’è più. Ho avuto la fortuna di essere l’allievo e il vicedirettore di Indro Montanelli e questo mi ha dato la possibilità di vivere momenti indimenticabili che racconto in questa mia biografia curata da Federico Bini. Un viaggio dalla mia Romagna a Milano, come vicedirettore di Montanelli".

Che giornalismo era?

"Completamente diverso, con meno approfondimenti scientifici, meno intelligenza artificiale e più fantasia. Un giornalismo intellettualmente molto alto, pensato".

L’esempio più eclatante?

"Le racconto un aneddoto. Quando lavoravo a Milano ogni mattina andavo a prendere il direttore Montanelli a piedi nel Residence dove abitava, per poi fare insieme la passeggiata attraversando i giardini pubblici fino alla redazione. Mentre camminavamo verso la redazione, Montanelli mi chiedeva quale, secondo me, doveva essere l’argomento per il suo editoriale del giorno dopo. Ogni mattina mi preparavo leggendo i giornali prima di andare da lui, per dargli spunti interessanti. Ci confrontavamo. Arrivati ai giardini spesso smetteva di parlare e cominciava a muovere la testa da destra a sinistra e viceversa. Poi testa all’indietro e in avanti. Non nascondo che a volte ho pensato all’età, cominciava ad avere i suoi anni, e a un principio di Alzheimer. Poi ho scoperto che ogni movimento della testa corrispondeva a una riga dell’articolo che stava elaborando e che quando la testa oscillava dall’alto al basso, quello era il segnale che aveva concluso il paragrafo e l’articolo. Questo era il giornalismo di Montanelli, qualcosa che nasceva dentro di lui e che egli fissava nella memoria. Giunto in redazione, scriveva ciò che aveva pensato, poi mi chiamava perché leggessi il suo articolo. E io restavo sbalordito e mi chiedevo ogni volta: ma come fa un uomo a cui avevo appena accennato un argomento a ricavarne articoli così alti?".

Lei ha vissuto anche lo strappo tra Montanelli e Berlusconi: che idea si è fatto a tanti anni di distanza?

"Da direttore indipendente qual era, Montanelli non poteva accettare un editore che si era messo alla guida di un partito e che sarebbe diventato presidente del Consiglio. Temeva che in qualche modo il suo Giornale finisse per essere usato. Ma il suo addio è stato strumentalizzato da certa sinistra la quale ha pensato che, ripudiando Berlusconi, Montanelli avesse cambiato idea politica. Non era così. Montanelli restò sempre coerente con le sue idee, tant’è che, ad esempio, dal palco della festa dell’Unità di Modena, a cui era stato invitato dopo lo strappo, sottolineò di non essere affatto dalla loro parte e il pubblico comunque lo applaudiva per avere avuto il coraggio di dire no a Berlusconi. Al quale, tra l’altro, Indro rimase sempre affezionato, al punto di confidarmi un giorno che quando Berlusconi avrebbe avuto problemi, lui sarebbe andato a trovarlo. Fino a prima di entrare in politica Berlusconi è stato un editore esemplare. Allora ero capo dell’Economia del giornale e non ho mai ricevuto pressioni da lui. Il massimo fu quando, una volta, mi chiamò per una convention degli agenti Publitalia e mi definì “il direttore della pagina di Economia de il Giornale“".

L’incontro con Gianni Brera?

"Andavo spesso a Cesena, lavoravo per il Carlino di Forlì, e a Cesenatico ogni fine agosto si faceva il “Processo al calcio“ organizzato dal conte Alberto Rognoni, proprietario del Guerin Sportivo. Rognoni un giorno mi chiamò, e mi disse: “Giancarlo, fai la valigia e vieni a Milano, ti porto a scrivere al Guerin Sportivo“. Il settimanale era diretto allora proprio da Gianni Brera, con Italo Cucci caporedattore, il quale a un certo punto mi confidò: “Qui non ti assumono, meglio che torni a Bologna, ti laurei, poi ne parliamo“. Poi Cucci venne al Carlino come capo dello sport e io rimasi corrispondente da Bologna del Guerin Sportivo e ogni volta che Brera veniva in città per una partita importante, andavamo insieme allo stadio. Brera curava la rubrica “L’Arcimatto“, io invece gli spogliatoi. Nel tempo in cui io scrivevo due cartelle, lui ne riempiva venti. Ricordo la sua stanza piena di fumo. Mi chiedeva di dettare i suoi pezzi allo stenografo del Guerin Sportivo".

La sua carriera è profondamente legata a Quotidiano Nazionale e a il Resto del Carlino, quando fu la svolta bolognese?

"Lasciato il Giornale, fondai “La Voce“ con Montanelli, giornale che poi fu costretto a chiudere dopo un anno e mezzo perché gli imprenditori che si erano impegnati a sostenerlo si tirarono indietro. Allora tornai a Bologna al “Carlino“ come capo dell’Economia, quindi vicedirettore e direttore. Qn e il Carlino sono stati per me un grande giornale, una famiglia dove ho lavorato con la massima indipendenza, con un editore puro, e dove ho conosciuto tanti amici e colleghi che hanno fatto carriera che ricordo con affetto ed amicizia".

Lei è stato un direttore gourmet, attento alla scrittura come alla cucina e ai vini che ha intuito diventare settori strategici per il giornalismo. C’è un ricordo più profumato?

"Ero direttore al Carlino e venne il presidente della Repubblica Napolitano in visita alla nostra redazione di Bologna. Prima di lui arrivarono i poliziotti con i cani, a un certo punto i due pastori tedeschi si fermarono davanti alla mia porta e cominciarono ad abbaiare furiosamente. C’era odore di gas. I cani entrarono e si fermarono per i controlli davanti al frigorifero. Qui trovarono i tartufi che mi avevano portato i miei amici di Acqualagna, altro luogo a cui sono molto legato. Ogni anno andavo a trovare il mio amico, il sindaco Bruno Capanna, ed ero e resto molto attratto dalla figura di Enrico Mattei sul quale ho sempre desiderato scrivere un libro e chissà che non accada in futuro. E poi alla redazione di Pesaro ci sono sempre stati grandi giornalisti, gente di talento a cominciare da Paolo Nonni, un grande amico e collega. Sono sempre rimasto legato al “Carlino“ con cui ho iniziato a collaborare a 16 anni".

Un’ultima curiosità: perché il libro di Federico Bini, a lei dedicato, si chiama “Il Cagnone“?

"Lavoravo al “Carlino“ nell’ufficio Province con Stefano Benni. Lui amava distribuire nomignoli spiritosi. Io ero il “Cagnone“, lui era il “Lupo“ e Aldo Mori era il “Gatto“. Da quel momento per tutti diventai “Il cagnone“ e Bini ha pensato di intitolare il libro a quel soprannome che testimoniava di come, in redazione, il rapporto andasse oltre il lavoro per sconfinare nell’affetto vicendevole, nella complicità che è uno dei segreti del giornalismo che è impegno perenne al servizio del lettore".

Davide Eusebi