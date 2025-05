McEnergy è campione. Volley Csi da applausi

Squadra che vince non si cambia. Al Palas Allende di Fano ennesimo successo per As Carrara Volley e Asd Sportland impegnate da ottobre nell’organizzazione del 38° Campionato di Volley invernale CSI Trofeo AvisFano, il cui epilogo è andato in scena domenica scorsa proprio nel palasport cittadino. A laurearsi campione provinciale è stata Mc Energy che in finale ha superato Metropizza per 3-1.

Dopo il botta e risposta iniziale (25-23 e 19-25), Mc Energy ha allungato nel terzo set (25-12) prima di chiudere al quarto dopo una maratona terminata 32-30. Mvp della finalissima è stato eletto Giorgio Gradoni mentre i migliori giocatori del campionato sono stati Laura Montanari e Gianmarco Monti. Questo il team vincente: Benedetta Tombari, Giulia Guidi, Giulia Ragnetti, Francesca, Federica Maffei, Maria Letizia Andreazzo, Enrico Andreazzo, Giacomo Monti, Nicola Brandoni, Matteo Paci, Alessandro Beltrami, Matteo Guiducci, Francesco Giri, Valerio Ciaroni. Mc Energy e Metropizza difenderanno i colori del comitato provinciale Csi alle finali regionali e cercheranno di staccare il pass per le finali nazionali. Prima della finalissima si è giocato per il terzo posto e ad aggiudicarselo è stato Conti is on Fire che ha superato per 2-0 Zero Aspettative. Alla cerimonia delle premiazioni, oltre al presidente e vicepresidente Csi Marco Pagnetti e Francesco Paoloni, hanno presenziato il vicesindaco del Comune di Fano, Loretta Manocchi, il presidente e vicepresidente di Avis Fano, Fabrizio Tito e Andrea Vitali e il consigliere della Bcc Fano Francesco Pedini che ha portato i saluti del neo presidente, Claudio Benvenuti. Il campionato è stato organizzato in partnership con: Avis Fano, Bcc Fano, Asd Sportland Fano.

b. t.